Pioggia di stelle cadenti nel weekend | le epsilon Perseidi infiammano il cielo di

Occhio di Dio - Pioggia di stelle cadenti e valzer di pianeti : il cielo di settembre è uno spettacolo : Una panoramica sui principali spettacoli astronomici del mese di settembre , quello che sancisce il passaggio dalla stagione estiva a quella autunnale. L'equinozio è atteso per lunedì 23 settembre . Tra i principali eventi segnaliamo il picco massimo dello sciame meteorico delle Aurigidi, la Luna Piena del Raccolto e la congiunzione astrale tra Luna, Giove e Antares. Menzione d'onore per la meravigliosa nebulosa planetaria Elica o " Occhio di Dio", ...

Spettacolare Pioggia di stelle cadenti in Italia : tutto pronto per la notte di San Lorenzo : Nella notte tra il 12 il 13 agosto lo sciame meteorico delle Perseidi, noto col nome comune di "Lacrime di San Lorenzo ", raggiungerà il suo picco massimo, regalando una pioggia di stelle cadenti nei cieli Italia ni. La Luna, prossima al plenilunio, disturberà un poco l'osservazione delle meteore nella prima parte della notte , ma lo spettacolo sarà comunque imperdibile.Continua a leggere

Pioggia di stelle cadenti ad Agosto : conto alla rovescia per le Perseidi - le “Lacrime di San Lorenzo” : “Dopo un 2018 a dir poco memorabile, per il 2019 le condizioni osservative delle Perseidi saranno meno favorevoli, anche se sarà possibile vederne circa 50 l’ora a ridosso del picco“: lo spiega l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope, riferendosi alle stelle cadenti più attese dell’anno, comunemente note come “Lacrime di San Lorenzo”. La Luna “sarà piena il 15 Agosto e nei ...