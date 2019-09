Nuoro, violenze in comunità: 4 misure

Sequestro di persona, estorsione, violenza sessuale,stalking,maltrattamenti, lesioni e danneggiamento. Queste le accuse nei confronti di 4 minori, in unaper il recupero di adolescenti con disagi comportamentali,nel Nuorese. Due dei minori sono finiti in carcere e atri due collocati in. Vittime degli abusi altri minori ospiti della struttura, in particolare un ragazzo disagiato e una ragazza, costretta a subiresessuali.Gli stessi educatori dellasubivano aggressioni e minacce di morte.(Di venerdì 6 settembre 2019)