Missione ExoMars | Thales Alenia Space | integrati il Modulo di Discesa e il Modulo di

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 6 settembre 2019) La2020 in questo momento si trova in una fase avanzata. Nel sitodi Torino, è stata completata l’integrazione della Landing Plaform Kazachok, già contenente il modello termo-strutturale del Rover, protetto dal “Rear Jacket” deldi, connesso con ilCarrier (fornito da OHB). I tre elementisono pronti per essere trasferiti presso lo stabilimento dia Cannes, dove verranno effettuati i test ambientali. Prima di lasciare il sitoa Cannes, il modello di volo del Rover, Rosalind Franklin, verrà installato sulla piattaforma d’atterraggio Kazachoke insieme alCarrier formando il veicolo spaziale , che passando di nuovo per Torino, partirà a luglio 2020 da Baikonur, in Kazakhstan, con destinazione: Marte. “Siamo orgogliosi di aver raggiunto in linea con le aspettative questo ...

quotidianopiem : Thales Alenia Space, integrati i moduli di discesa e trasporto della missione ExoMars 2020 - solops : Thales Alenia Space, integrati i moduli di discesa e trasporto della missione ExoMars 2020 - spirkls : RT @andreabettini: Il rover della missione @ESA_ExoMars è completo. Eccolo qui. Lancio verso Marte previsto nel 2020 -