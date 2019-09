Manovra da 35 miliardi | stretta sugli incentivi | il deficit ancora in calo

Governo - c'è la legge elettorale - resta il nodo sicurezza : per la Manovra maxi-dote da 20 miliardi : ROMA Sbloccato il nodo politico con la rinuncia di Luigi Di Maio alla vice presidenza del Consiglio, anche la strada per l'accordo sul programma appare ora in discesa. Anche se ieri il vertice...

Manovra - oltre allo sconto Ue servono almeno altri 15 miliardi : La priorità è la Manovra. Lo ha detto a chiare lettere il premier Conte ieri mattina al Quirinale subito dopo aver ricevuto l’incarico. Nelle stesse ore dalla Ue sono arrivate parole di miele. Bruxelles, ha detto il commissario Ue uscente al Bilancio Guenther Oettinger abbandonando la sua abituale posizione di falco, «è pronta a fare qualsiasi cosa per facilitare il lavoro del governo italiano e per ricompensarlo»

Per il futuro governo una Manovra minima da 30 miliardi - flessibilità Ue necessaria : Con un nuovo governo si parte da stop all’Iva e copertura delle spese indifferibili, probabile primo taglio del cuneo. Da un esecutivo di garanzia clausole bloccate per quattro mesi

Crisi - Renzi : nessuno di noi chiede poltrone nel governo.?Salvini : Manovra da 50 miliardi unica possibile : Il senatore dem a Radio 24: «Il governo populista ha fallito, mettere i conti in sicurezza e poi al voto». Ai microfoni anche il leader leghista: ritirare i ministri? Dipende da cosa dice Conte

Manovra - la proposta leghista alle parti sociali : “Riduzione tasse da 10-15 miliardi. A partire da bonus Renzi trasformato in decontribuzione” : Nessun “gioco delle tre carte”, dice il vicepremier Matteo Salvini che spinge per una Manovra “in deficit”, che “vada oltre la spesa corrente” perché servono “investimenti” e il vero problema dell’Italia “è la crescita dello 0,1% del Pil”. Questa è la proposta che il leader leghista ha presentato nel corso dell’incontro con le parti sociali al Viminale. Oltre alla polemica ...

Manovra - Di Maio : “La flat tax è ancora un mistero. Io lavoro al taglio del cuneo fiscale da 4 miliardi : una misura realistica” : La flat tax “per me è ancora un mistero, ancora non ho visto le coperture, anche la flat tax volontaria di cui si parlava non ho capito cosa significa”. Il vicepremier Luigi Di Maio, intervistato a Sky Tg24, mette definitivamente sul tavolo il dibattito sulla Manovra, dopo l’incontro giovedì a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e le parti sociali: il capo politico M5s era presente, mentre Matteo Salvini non si è visto ...

Salvini-Di Maio tentano chiarimento ma divisi su Manovra. Il leghista : “Decine di miliardi o chiediamo a italiani” : Un'ora di colloquio, ieri subito dopo pranzo, nell'ufficio di Luigi Di Maio, a Palazzo Chigi. Una settimana dopo lo 'strappo' di Matteo Salvini da Helsinki, quando il vicepremier leghista aveva parlato di fiducia anche personale "venuta a mancare", i due 'azionisti' della maggioranza M5s-Lega si sono ritrovati per un faccia a faccia chiarificatore. L'incontro "e' andato bene", stando a quanto dichiarato dal capo leghista ai cronisti, "abbiamo ...