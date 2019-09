La campagna di Call of Duty | Modern Warfare si mostrerà alla fine di settembre

La durata della campagna di Call of Duty : Modern Warfare sarà "in linea" con gli ultimi giochi della serie : Il nuovo Call of Duty: Modern Warfare di Activision verrà lanciato a ottobre ed è pronto per essere uno dei più grandi giochi del 2019. Ma quanto ci vorrà per portare a termine la sua campagna?Come con quasi tutti i giochi, il modo in cui giochiamo determina la durata di un titolo. Questo vale anche per Modern Warfare, ha detto a Game Informer il narrative director Taylor Kurosaki.Detto questo, Kurosaki ha affermato che i giocatori possono ...