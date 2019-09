Il mostro di Loch Ness potrebbe essere un' anguilla gigante

Il mostro di Loch Ness forse è un’anguilla gigante : lo rivela uno studio di scienziati neozelandesi : Che sembianze potrebbe avere il mostro di Loch Ness? Potrebbero essere anguille giganti le creature oggetto di avvistamenti a Loch Ness, il lago scozzese famoso per il leggendario mostro. Lo rivelano scienziati neozelandesi in uno studio di cui dà notizia oggi la Bbc online. Gli autori della ricerca hanno cercato di catalogare tutte le creature che vivono nel Loch (lago in scozzese) estraendo il Dna da campioni di acqua. Le analisi hanno ...

Dopo l’invasione dell’Area 51 in migliaia vogliono andare a cercare il mostro di Loch Ness : “Storm Loch Ness, Nessie can’t hide from us all”, un nuovo evento su Facebook e un nuovo appello che nasce sulla scia del successo di quello che invita a invadere l’Area 51, la base Usa dove qualcuno pensa possano nascondersi gli alieni. L’appuntamento è per il 21 settembre: “Nessie non puoi più nasconderti”.Continua a leggere

