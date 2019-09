Governo : Open Arms - ‘ci aspettiamo cambio di rotta radicale - un porto per Alan Kurdi’ : Palermo, 6 set. (AdnKronos) – “Da questo nuovo Governo ci aspettiamo un cambio di rotta radicale che rimetta al centro i diritti e la vita. Ci aspettiamo che si ricominci a usare il linguaggio democratico e civile della nostra Costituzione. Finché #AlanKurdi non avrà un porto, saremo tutti ancora alla deriva”. Così Open Arms su Twitter.L'articolo Governo: Open Arms, ‘ci aspettiamo cambio di rotta radicale, un porto ...

OPEN ARMS E MIGRANTI/ Il blitz dei pm che anticipa il "nuovo" Governo : Prima il Tar del Lazio intervenuto su OPEN ARMS al posto del governo; poi, ieri, il blitz del pm Patronaggio. Durante la crisi di governo

Giuliana Sgrena su Open Arms : “Governo fa scelte disumane - gesto criminale” : Roma, 17 ago.(AdnKronos) – “La questione della mette in evidenza la disumanità di un governo ma soprattutto di un ministro, il ministro Salvini; penso che lasciare queste persone in uno stato di disagio e pericolo per la salute, fisica che mentale, sia un gesto quasi criminale” commenta all’AdnKronos Giuliana Sgrena. “Non si può disprezzare così la vita umana. Il nostro Paese è particolarmente esposto al ...

Open Arms - Giorgia Meloni bombarda Conte e Trenta : "Prove tecniche di Governo Pd-M5s" : "Prove tecniche di governo Pd-M5s in nome delle porte aperte all'immigrazione illegale di massa". Giorgia Meloni la pensa come Matteo Salvini e "pizzica" il ministro della Difesa Elisabetta Trenta: "Dopo mesi di silenzio, improvvisamente si anima e non firma il divieto di ingresso nelle acque territ

Open Arms a Lampedusa : quel che resta del Governo litiga - ma lo sbarco è "imminente" : Secondo alcune indiscrezioni raccolte da Adnkronos la situazione si starebbe per sbloccare. Precarie condizioni igienico...

Crisi di Governo - Zingaretti : “Conte faccia sbarcare i 151 tenuti ostaggio sulla Open Arms da Salvini. Priorità che ha la precedenza” : Nel giorno in cui sempre più segnali convergono nel far pensare che la Crisi di governo potrebbe risolversi con la formazione di una maggioranza alternativa e un nuovo esecutivo di legislatura, Nicola Zingaretti getta un amo al premier Giuseppe Conte. E il gancio sono i diritti umani, rappresentati dall’emergenza dei migranti a bordo delle navi ong in attesa che l’Italia e la Ue individuino una soluzione per farli sbarcare e ...