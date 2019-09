Formula 1 – Fernando Alonso spinge la Ferrari | “a Monza è favorita | anche se piove!”

Fonte : sportfair

(Di venerdì 6 settembre 2019)spende delle belle parole per lain vista del Gp di: il pilota spagnolo vede la Rossa indipendentemente dalle condizioni meteo Tanta attesa per la gara del Gp d’Italia, specialmente per la prestazione delladopo il successo di Spa che ha dato grande fiducia a tutti i tifosi della ‘Rossa’., ex pilota, ai microfoni di Sky Sport ha indicato proprio la scuderia di Maranello comeper il successo finale: “speriamo che si veda una bella gara domenica, se non piove è meglio per tutti. Penso ci siano più chanceper la. Se sono favoriti? Sì, molto favoriti. Visto il rettilineo e la velocità questa è una pista adattissima alla. Quindi se non piove li vedo favoriti, ma lo sose piove. Sarebbe meglio di no,per il pubblico che non si bagna“. SCARICA L’APP DI ...

ETC2500 : Pastor Maldonado Ferrari, F1 news 2019, Williams F1, Fernando Alonso | Fox Sports - therealflo28 : @alo_oficial @McLarenF1 Fernando, saro li questo weekend... per la prima volta vado a vedere una corsa di formula 1… - bellabravait : «Oggi in Spagna tutti legano la Formula 1 a me: ho tutto il peso sulle mie spalle.» (Fernando Alonso) -