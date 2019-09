Esiste una relazione diretta tra soft drink e mortalità

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 6 settembre 2019) Cinquanta ricercatori, coordinati dal dr. Neil Murphy, hanno condotto una vasta indagine su quasi mezzo milione di uomini e donne residenti in 10 Paesi europei. L’indagine ha rivelato che un consumo abituale di mezzo litro (2 bicchieri) dial giorno è uno dei fattori che può determinare una riduzione della vita media delle persone. E le conseguenze variano a seconda se le bibite sono addizionate di dolcificanti o zuccheri naturali. In Italia si sta pensando di tassare queste bibite per disincentivarne il consumo. Altra conferma, l’ultima Le nostre abitudini alimentari stanno cambiando. Alimenti e bevande prodotte industrialmente stanno sostituendo quelle tradizionali, preparate in casa. In questa sede limitiamo l’analisi al consumo dei. Sempre più spesso sentiamo dire che il consumo abituale di, non tanto per le eventuali bollicine ma per gli zuccheri e ...

CarloCalenda : L’esito scontato del voto non esiste. Quanto successo in altri paesi europei lo dimostra. Di tutti i guasti di ques… - espressonline : Siamo in una realtà in cui non esiste più alcun riferimento, alcuna rotta. E la democrazia viene degradata a tecnic… - UnTemaAlGiorno : RT @prenditiilraff: Ti auguro di trovare #qualcunoChe Non che ti faccia o chieda domande.. Non che ti porti risposte.. Non che ti porti i… -