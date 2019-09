Fonte : gossipetv

(Di venerdì 6 settembre 2019)tv giovedì 5: tutti i dati La nuova stagione televisiva sta per iniziare. Da lunedì 9torneranno i onda tutti quei programmi che ci accompagneranno per tutto l’autunno e il prossimo inverno, i canali stanno scaldando i motori in attesa di contendersi il pubblico e lo share. Nel frattempo, continuano ad … L'articolotv 5: Donin, laperproviene da Gossip e Tv.

Raiofficialnews : Ottimo esordio per #Boez su @RaiTre. Molto bene #IndovinaChiVieneACena e #Presadiretta. Il #Tg1 delle 20:00 sfiora… - carmenFashionCr : Ascolti tv 5 settembre 2019: Don Matteo in replica vince, la serata per Mike emoziona - Raiofficialnews : Grandi #ascoltiTv per la #Nazionale: la partita #ArmeniaItalia su @RaiUno sfiora i 3,8milioni. Sempre molto seguit… -