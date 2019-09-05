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Traffico Roma del 05-09-2019 ore 19 | 00

Traffico Roma del 05-09-2019 ore 19 | 00 BUONASERA DALLA REDAZIONE. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ...

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Traffico Roma del 05-09-2019 ore 19:00 (Di giovedì 5 settembre 2019) BUONASERA DALLA REDAZIONE. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI DALLA CASSIA BIS ALLA PRENESTINA. CODE A TRATTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA DELLA CAMILLUCCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO SULLA STESSA DIREZIONE, TRAFFICATA ANCHE LA TANGENZIALE EST TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIALE CASTRENSE.  FILE PER Traffico E LAVORI SU VIA SALARIA, TRA VIA DI VILLA SPADA E VIA DEI PRATI FISCALI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE SU VIA FLAMINIA NUOVA VERSO IL GRA, MENTRE è ANCORA SOSTENUTO IL Traffico SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.. SI RALLENTA IN USCITA DA Roma SU VIA NOMENTANA DA MONTE SACRO A SANT’ALLESSANDRO E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA ...
Fonte : romadailynews

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