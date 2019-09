Le prime cose di cui dovrà occuparsi il nuovo governo

Roma - le prime parole di Kalinic : “Faremo grandi cose in Italia e in Europa” : “E’ una bella sensazione, perché sono arrivato in un grande club e sono orgoglioso di far parte di questa squadra. E’ un club che ha una storia importante, sono molto felice di essere qui”. Così Nikola Kalinic nella prima intervista da giocatore della Roma. L’attaccante croato, ex Fiorentina e Milan, arriva in prestito dall’Atletico Madrid. “Avendo trascorso due anni a Firenze e uno a Milano ...