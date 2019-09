Formula 1 | a Monza la sfida tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc | cosa c' è in ballo

Monza nel calendario di Formula Uno fino al 2024 : Il Gran Premio di Monza rimarrà nel calendario della Formula Uno per i prossimi 5 anni, fino al 2024. Ad annunciarlo il presidente dell'Aci

Formula 1 – Leclerc omaggia l’Italia : svelato il casco speciale per il Gp di Monza [VIDEO] : Charles Leclerc a Monza con un casco speciale: svelato sui social l’elmetto del giovane monegasco della Ferrari per il Gp d’Italia E’ tutto pronto a Monza per il nuovo e attesissimo appuntamento stagionale di Formula 1. Dopo la vittoria di Leclerc in Belgio, i tifosi della Ferrari non vedono l’ora di vedere i loro idoli sfrecciare in pista, sperando in una festa italiana sul circuito brianzolo. Charles Leclerc, ...

Formula 1 - brutte notizie per Max Verstappen in vista del Gp di Monza : il pilota olandese partirà ultimo! : La Honda ha rivelato che l’olandese e Gasly monteranno in occasione del Gran Premio d’Italia la quarta power unit della stagione, che li obbligherà a partire dal fondo dello schieramento La decisione di Red Bull e Honda era nell’aria, oggi è diventata ufficiale. Max Verstappen e Pierre Gasly, tornato dopo la sosta alla guida della Toro Rosso, monteranno in Italia la power unit Spec 4, incappando così in una ...

Formula 1 - Festa 90 anni Ferrari – Binotto in fiducia : “macchina ok in Belgio - funzionerà anche a Monza!” : Mattia Binotto fa sognare i tifosi riunitisi in Piazza Duomo a Milano per la Festa dei 90 anni della Ferrari: il team principal della rossa promette una buona prestazione a Monza Ripetere a Monza quanto accaduto a Spa, è questo il sogno delle oltre 10.000 persone presenti in Piazza Duomo a Milano per la Festa dei 90 anni della Ferrari. Dalle parole di Mattia Binotto, si evince come la Ferrari abbia tutta l’intenzione di far sognare i ...

Formula 1 – L’annuncio ufficiale di Sticchi Damiani : il Gp di Monza in F1 fino al 2024 : Direttamente dalla Festa per i 90 anni della Scuderia Ferrari, il presidente dell’ACI Angelo Sticchi Damiani ha annunciato l’estensione del contratto che legherà il Gp di Monza alla F1 fino al 2024 La Festa per i 90 anni della Scuderia Ferrari ha portato con sè un grande annuncio. Direttamente da Piazza Duomo a Milano, il presidente dell’ACI Angelo Sticchi Damiani ha annunciato l’estensione contrattuale della F1 per ...

Formula 2 – Il dolce pensiero di Mick Schumacher : “difficile correre dopo la morte di Hubert - ma a Monza gareggerò per lui” : Mick Schumacher ha voluto rivolgere un dolce pensiero al compianto, amico, Anthoine Hubert: il giovane pilota tedesco correrà a Monza per l’amico scomparso La festa dei novant’anni della Ferrari è stata uno spettacolo per i fan della scuderia di Maranello che, come sempre, non perdono occasione di sostenere la Rossa prima della gara di Monza. Non solo Vettel e Leclerc, i cori sono stati anche per Mick Schumacher, figlio ...

Formula 1 – La sfida con Marquez e l’amore per l’Italia - Hamilton sincero alla vigilia del Gp di Monza : “forse dovrei trovare una fidanzata italiana” : Lewis Hamilton non si sbilancia: le parole del britannico della Mercedes sul suo futuro e sulla gara di Monza Un importantissimo back-to-back per i campioni della Formula 1: dopo il difficile weekend di Spa, che ha messo a dura prova i campioni delle quattro ruote con la scomparsa di Hubert in gara-1 di F2, Hamilton e colleghi sono pronti a tornare a battagliare in pista. photo4/Lapresse Il britannico della Mercedes, reduce dal secondo ...

Formula 1 - Wolff tende una trappola alla Ferrari : “a Monza saranno più forti di noi in qualifica - ma…” : Il team principal austriaco ha parlato in vista del Gp di Monza, sottolineando come la Mercedes abbia i suoi assi da giocare in Italia Il Gran Premio d’Italia si avvicina, l’atteso appuntamento sul circuito brianzolo è ormai alle porte, visto che domani comincerà il lungo week-end con la conferenza stampa dei piloti. photo4/Lapresse La sfida tra Ferrari e Mercedes si rinnova dopo quella avvenuta in Belgio, dove Leclerc ha ...

Formula 1 - Leclerc realizza un sogno : “fin da piccolo ho sognato di guidare una Ferrari sul circuito di Monza” : Il monegasco ha rivelato di essere contento di guidare una Ferrari a Monza, realizzando un sogno che aveva fin da bambino Pochi giorni fa ha vinto la sua prima gara in Formula 1, tagliando per primo il traguardo del Gp di Spa e diventando il più giovane vincitore nella storia della Ferrari. Charles Leclerc adesso ha un nuovo obiettivo, imporsi anche nella gara di casa per il Cavallino, quella di Monza. photo4/Lapresse Intervistato al sito ...

Formula 1 - Vettel e quel tabù da sfatare a Monza : il pilota della Ferrari svela il suo obiettivo per il Gp d’Italia : Il pilota tedesco ha presentato il prossimo Gran Premio di Monza, rivelando di voler sfatare un particolare tabù A Monza ci ha vinto ormai undici anni fa al volante di una Toro Rosso, sfruttando ovviamente la potenza del motore Ferrari per ottenere un successo storico. photo4/Lapresse A distanza di oltre un decennio, Sebastian Vettel vuole tagliare per primo il traguardo del Gp d’Italia al volante di una monoposto del Cavallino, ...

Formula 1 - penalità in vista per Verstappen a Monza : l’olandese però non sembra affatto preoccupato : Horner ha paventato la possibilità di sostituire il motore di Verstappen a Monza, ma l’olandese non è parso affatto preoccupato della penalità in arrivo Possibile penalità in arrivo per la Red Bull a Monza, il team di Milton Keynes infatti potrebbe sostituire la power unit di Max Verstappen, costringendolo a pagare una sanzione sulla griglia di partenza del Gp di Monza. Photo4/LaPresse Si tratterebbe dello stesso motore Spec 4 ...

Formula 1 - Sticchi Damiani assicura : “il rinnovo del Gran Premio di Monza? Firmeremo nei prossimi giorni” : Il presidente dell’ACI ha confermato come nei prossimi giorni verrà firmato il rinnovo di contratto del Gp di Monza con Liberty Media Il Gran Premio di Monza resterà nel calendario di Formula 1 anche nei prossimi anni, il rinnovo del contratto tra l’ACI e Liberty Media infatti verrà firmato nei prossimi giorni. LaPresse/Belen Sivori L’occasione sarà proprio la gara in programma sul circuito brianzolo nel prossimo ...

Formula 1 - Toto Wolff mette le mani avanti in vista del Gp di Monza : “non possiamo recuperare la Ferrari” : Il team principal della Mercedes è convinto che anche nel prossimo appuntamento di Monza sarà la Ferrari la favorita numero uno per la vittoria Il Gran Premio del Belgio è stato archiviato con un doppio podio, giunto grazie ad un’ottima prestazione fornita sia da Hamilton che da Bottas. I due piloti della Mercedes hanno concluso la gara alle spalle di Leclerc, riuscito a vincere il suo primo appuntamento in Formula ...

Formula 1 - Giovinazzi ‘spaventa’ la Ferrari a Spa : sale l’apprensione a Maranello in vista del Gp di Monza : sale l’ansia in casa Ferrari in vista del prossimo appuntamento di Monza, la rottura del motore di Giovinazzi a Spa non lascia tranquilli i motoristi in rosso Finalmente la Ferrari, il Cavallino rompe il ghiaccio a Spa e si prende la prima vittoria di questa tribolata stagione, piazzando Charles Leclerc davanti a tutti in Belgio. photo4/Lapresse Si tratta del primo successo in carriera per il monegasco, pronto a dedicarlo ...