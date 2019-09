Termini | rubano portafogli a turista | arrestati

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Roma – Sono statialla Stazione di Roma, dagli agenti della Squadra di Polizia giudiziaria della Polizia ferroviaria, due cittadini romeni di 37 e 38 anni che avevano rubato uncon documenti, carte di credito e denaro contante – circa 1.700 euro – a un cittadino tedesco. Il furto, e’ avvenuto a bordo di un treno diretto a Pisa, partito dalla stazione. Immediato l’intervento della pattuglia della Polfer che, dopo aver bloccato i due ladri, ha restituito la refurtiva al proprietario. Sono stati invece gli agenti della Polizia ferroviaria di Fiumicino a rintracciare un uomo che percorreva i binari – in direzione Maccarese Aurelia – in stato confusionale. L’uomo e’ stato ritrovato dagli agenti, sulla tratta ferroviaria Maccarese Ladispoli. Accompagnata sulla sede ferroviaria, la persona, dopo esser ...

