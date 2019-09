Mediaset | nasce MediaForEurope tra le contestazioni di Vivendi

Mediaset - via libera alla fusione : nasce Mfe. Scontro con Vivendi : “Assemblea è illegale” : Via libera dall’assemblea di Mediaset alla fusione con la controllata spagnola che avvia il processo di costituzione della holding in Olanda MediaforEurope (Mfe), della quale viene contestualmente approvato lo statuto. I voti favorevoli sostenuti da Fininvest sono stati pari al 78% dei presenti, i contrari con Vivendi il 21%. Il Cda di Mediaset ha deciso di non opporsi all’esercizio dei diritti di voto del gruppo francese e di opporsi ...