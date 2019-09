Kristen Stewart | Mi hanno chiesto di nascondere il mio orientamento sessuale

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Elisabetta Espositoracconta come, in passato, le sia statodiil suoallo scopo di non danneggiare la sua carrieraha lamentato presunti ostacoli alla carriera, sulla base della sua vita privata. Lo racconta il Guardian, che spiega come l’attrice si trovi al momento alla Mostra del Cinema di Venezia per presentare il suo ultimo film “Seberg”, biopic sulla storia travagliata dell’attrice americana Jane Seberg. Nel corso di un’intervista, l’ex star di Twilight ha affermato che le sia stato detto “a chiare lettere”, prima di diventare un’attrice affermata, di non tenere per mano un pubblico la sua ragazza. “Fai a te stessa un favore - le è stato detto - non uscire in pubblico tenendo per mano la tua ragazza: potresti finire in un film Marvel”. Dopo le celeberrime love story con il collega Robert Pattinson ...

vogue_italia : Kristen Stewart ha scelto un abito @CHANEL per il suo #redcarpet alla Mostra del Cinema di Venezia. Tutti i miglior… - raimovie : Kristen Stewart ORA in conferenza per SEBERG (Fuori Concorso) di Benedict Andrews ?? - raimovie : Intervista esclusiva: SEBERG | Il regista Benedict Andrews e il cast composto da Kristen Stewart, Anthony Mackie e… -