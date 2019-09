Inter | un tesoretto dalle cessioni | la prossima dovrebbe essere quella di Gabigol

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 5 settembre 2019) L'ha cominciato molto bene la stagione ed è in testa alla classifica di Serie A a punteggio pieno, con sei punti, dopo le due vittorie conseguite nelle prime due giornate contro Cagliari e Lecce. La campagna acquisti della società nerazzurra è stata molto importante, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata che per quanto concerne le operazioni in uscita.che, comunque, potrebberoimportanti anche in prospettiva futura visto che alcuni degli elementi più importanti sono partiti in prestito con diritto di riscatto. Il club meneghino, intanto, ha cominciato a discutere della possibile cessione a titolo definitivo di Gabriel Barbosa, noto anche comein partenza Uno dei giocatori importanti in uscita in casaè GabrielBarbosa. L'attaccante brasiliano è stato ceduto in prestito al Flamengo a dicembre dello scorso anno e tra tre ...

