Il cancro è la prima causa di morte tra le persone di mezza età nei paesi ricchi

Farmaci : via libera dell’Ue alla prima immunoterapia per il cancro al seno - “cambierà la vita delle donne” : La Commissione europea ha approvato Tecentriq* (atezolizumab) di Roche in combinazione con Abraxane* (nab-paclitaxel) per alcune pazienti adulte con carcinoma mammario triplo negativo localmente avanzato non resecabile o metastatico. L’approvazione di questa associazione segna il via libera al primo regime di immunoterapia disponibile in Europa per il carcinoma mammario triplo negativo e sarà destinato alle pazienti con tumori Pd-L1 ...