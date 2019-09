Chi sostiene il governo Conte in Parlamento | quali sono i numeri e cosa succede adesso

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 4 settembre 2019) La prima prova che dovrà affrontare il2 è il voto di fiducia in. Se alla Camera non ciproblemi, diverso è il discorso per il Senato, dove la maggioranza hapiù ballerini. Ecco chil'esecutivo,i margini nei due rami delsaranno le prossime tappe.

AlbertoAirola : Per chi sostiene che non si è fatto niente contro la povertà e sugli aiuti internazionali. Grazie Emanuela Del Re… - michelegasp : RT @OGiannino: Non metto mano sul fuoco x nessuno. Tra neoministri il prefetto Lamorgese ha stima universale per fermezza ed equilibrio, e… - Andrea92Sardi : RT @OGiannino: Non metto mano sul fuoco x nessuno. Tra neoministri il prefetto Lamorgese ha stima universale per fermezza ed equilibrio, e… -