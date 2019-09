Il Napoli è forte I novemila abbonamenti sono una sorpresa solo per chi non conosce la

Calciomercato. Juve comanda. Napoli bene ma non benissimo. Inter più forte : Non c’è più tempo per chiacchiere ed illusioni. Il passaggio di Icardi al PSG e quello di Verdi al Torino sono le due operazioni più eclatanti a conclusione di un calciomercato troppo lungo ed estenuante. Il calciomercato è la fiera delle illusioni, appassiona i tifosi che sognano i colpi più impossibili salvo poi fare i conti con la brutale realtà dei bilanci, delle plusvalenze, delle clausole, dei bonus e dei diritti d’immagine. Al ...

Andrew Luck - forte quarterback degli IndiaNapolis Colts - si è ritirato dal football a 29 anni : Andrew Luck, quarterback di 29 anni degli Indianapolis Colts, ha detto che si ritirerà dal football americano. Luck è uno dei più forti giocatori degli ultimi anni e nel 2016 aveva firmato un contratto di 6 anni da 140 milioni

Pedullà : Lozano voleva fortemente il Napoli. Aveva fatto visita alla città : Mentre è ancora in corso il vertice tra De Laurentiis e Raiola per Lozano, alla presenta di Chiavelli, Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia svela che Lozano era orientato a scegliere il Napoli da diverse settimane. Il messicano avrebbe detto di no a una serie di proposte che gli erano arrivate perché Aveva messo in cima ai suoi desideri il club di De Laurentiis. Non solo. Pedullà riferisce che nei mesi scorsi Lozano ha visitato la città ...

Giuntoli a Sky : «Cerchiamo un calciatore veloce in attacco ma il Napoli è già forte così» : Intervista di Giuntoli a Sky, tratta da tuttoNapoli.net. Neymar al Real vi agevola per James? “Pensiamo alla nostra squadra, siamo contenti. Nel mercato siamo vigili alle opportunità, se capiteranno non ce le faremo scappare”. James, Lozano, Icardi: quale con la percentuale maggiore? “Non ho percentuali. Siamo già molto contenti della nostra squadra, continueremo sul nostro trend. Facciamo passettini ogni anno, proviamo a farlo ...

Marsiglia-Napoli - Ancelotti si esalta : “test duro contro un’avversaria forte - il successo è legittimo” : L’allenatore del Napoli ha parlato dopo il successo in amichevole contro il Marsiglia, esprimendo il proprio giudizio sulla prestazione della squadra Buon test per il Napoli in Francia, la formazione di Ancelotti supera il Marsiglia al Velodrome cominciando a far vedere sprazzi di bel calcio. AFP/LaPresse Una prestazione positiva quella degli azzurri, confermata dall’allenatore di Reggiolo, alquanto soddisfatto nel post gara: ...

Insigne : “Napoli più forte dell’anno scorso. James - Pepè e Icardi? La penso così…” : Insigne: “Napoli più forte dell’anno scorso. James, Pepè e Icardi? La penso così…”. L’intervista a ‘Il Corriere dello Sport’ Insigne: “Napoli più forte dell’anno scorso. James, Pepè e Icardi? La penso così…”. Il capitano del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Ve necproponiamo alcuni passaggi. Dalla Cremonese al Liverpool… «Siamo in ...

CorSport : Per Icardi il Napoli aspetta i saldi forte della sentenza di Zhang : “Mai alla Juve” : Sul Corriere dello Sport, Alfredo Pedullà scrive che la vicenda Icardi andrà avanti probabilmente fino a metà agosto. E intanto il futuro dell’argentino condiziona l’intero mercato degli attaccanti. La Juve ha il problema di Higuain, che diventa trasferibile alla Roma solo in presenza della certezza di avere in rosa Maurito (a meno che non arrivi Lukaku, qualora le manovre di disturbo all’Inter dovessero tramutarsi in un assalto convinto al ...

Sportitalia – Napoli forte su Icardi : arriva la maxi offerta all’Inter : Sportitalia – Napoli forte su Icardi: arriva la maxi offerta all’Inter Sportitalia – Napoli forte su Icardi: arriva la maxi offerta all’Inter. Dai microfoni dell’ emittente sportiva, Alfredo Pedullà parla della trattativa tra l’ Inter ed il Napoli per Mauro Icardi. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Sportitalia – Napoli forte su Icardi: arriva la maxi offerta all’Inter. ...

Manolas : “Ho scelto Napoli perché voglio vincere - squadra forte e tecnica! La società sta prendendo giocatori di valore. Su Koulibaly - Zielinski e Ancelotti…” : Manolas a Sky Sport Kostas Manolas, neo difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Il nuovo acquisto parla del mercato, della Juve e della sua scelta: “Le prime impressioni sono state positive. Ci stiamo allenando con molta intensità, sempre con la palla tra i piedi. Il Napoli è una squadra forte e tecnica, mi piace molto”. “Il gol all’esordio? Non è importante, conta ...

Alvino a Kiss Kiss Napoli : “Il Napoli ha mandato un segnale forte - ecco cosa mi aspetto dopo la campagna abbonamenti” : Carlo Alvino, giornalista Radio Kiss Kiss Napoli e TvLuna, ha parlato della campagna abbonamenti nel corso della trasmissione Radio Goal: “dopo questo lancio della campagna abbonamenti cadono tutte le critiche. Lo stadio fatiscente non c’è più, ora mi aspetto l’atto di fede da parte dei veri tifosi. Oggi il Napoli ha messo un punto. Ora ci sono tutte le componenti per il pienone: stadio bello, rosa di qualità, prezzi ...

Insigne cuore azzurro : “è in Napoli più forte in cui abbia mai giocato. Voglio segnare di più e sogno lo scudetto” : Insigne esalta le qualità del ‘Napoli più forte in cui abbia mai giocato’: la stella partenopea non nasconde il sogno scudetto Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Lorenzo Insigne è apparso molto fiducioso in vista della prossima stagione. La stella del Napoli ha elogiato le qualità dei partenopei e il lavoro di Ancelotti in allenamento, nonchè l’opera di rafforzamento della dirigenza sul mercato: “penso che sia ...

Insigne : «È il mio Napoli più forte. Spero che chi arrivi - abbia il giusto atteggiamento» : Lorenzo Insigne è stato tra i protagonisti della vittoria di ieri amichevole contro il Feralpi Salò. Oggi è stato elogiato dalla Gazzetta dello Sport. In un’intervista concessa a Sky Sport ha detto: «Credo che questo sia il mio Napoli più forte. Stiamo crescendo tanto. Mi piacerebbe fare qualche gol in più rispetto alla scorsa stagione per aiutare la squadra». Dell’amichevole di ieri ha detto: «È stata una buona prestazione. Ho ...

Mertens a Sky : “La Juve molto forte ha comprato campioni. Record Hamsik? Un mio obiettivo. Su Sarri - Insigne e il rinnovo col Napoli…” : Intervista Dries Mertens Dries Mertens ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, ha parlato di vari temi: Come agire per arrivare allo scudetto? “Cosa serve per lo scudetto? Dobbiamo lavorare come stiamo facendo. Ho visto giocatori andare via ed altri arrivare in questi 6 anni, è stato fatto un gran cammino. Se guardo la Juve, però, hanno comprato Rabiot, De Ligt, Ramsey e Buffon… sono molto forti. Le altre squadre stanno comprando tanti ...

Napoli - occhio alla beffa. James è ora a forte rischio : Quando ci sono di mezzo calciatori dalle qualità indiscutibili, e quindi di conseguenza tanti soldi in ballo, è anche fisiologico che le trattative possano andare per le lunghe.Quella tra il Napoli e James Rodriguez sembrava non fare eccezione, ed i tifosi partenopei iniziavano già a pregustarsi l’ennesimo colpaccio dal Real (Higuain, Callejon e Albiol dicono nulla?).Sembrava, appunto. Perchè dalla Spagna, Marca fa rimbalzare la ...