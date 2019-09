Ultime Notizie Roma del 02-09-2019 ore 07 | 10

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 2 settembre 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio governo senza vicepremier questa la proposta del Partito Democratico per far decollare il governo Conte bis Lancia Franceschini quest’idea il candidato più accreditato per il posto la sostiene Zingaretti è difficile ma si farà di tutto per il nuovo governo ha detto dopo che il presidente incaricato si era smarcato dai pentastellati io del MoVimento 5 Stelle è una formula inappropriata aveva detto con te alla festa del Fatto Quotidiano Allora ha ragione Grillo nessun Beach replica Francesca è una sfida così non si blocca per un problema di posti serve generosità per il MoVimento 5 Stelle parla paragone Di Maio deve restare centrale anche a Palazzo Chigi Conte Verdeun buon clima e pensa di tornare al Colle a riferire sul suo incarico martedì o al massimo mercoledì ...

