Parte la rumba dei ministri Accordo al vertice serale | al Pd Esteri Orlando in pole ed

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 3 settembre 2019) Dopo il passo indietro di Luigi Di Maio, da questa sera si fa sul serio. E per la prima volta si conosce la quantità della spartizione: ottoal M5S, e sette al Partito democratico. È il risultato dell’incontro, definito “positivo”, e che è terminato pochi minuti fa al Nazareno dove a confrontarsi a Palazzo Chigi, sono stati Andrea, Dario Franceschini, Stefano Patuanelli, Vincenzo Spadafora, e va da sé il premier Conte. Con il Pd che ottiene i dicasteri di Economia ed(in), e con la certezza che al Viminale si siederà un tecnico.Ma è tutto “work in progress”. A questo punto, però, può partire ladei. Di chi sogna un dicastero. Siaffollati, ma si arriva in pochi al rush finale. Come in conclave, c’è chi entra papa ma poi esce ...

