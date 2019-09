L' ong tedesca forza il divieto | nave sequestrata dalla Finanza

La nave Eleonore della ong tedesca Lifeline ha forzato il divieto di entrare in acque territoriali italiane : Lunedì la nave Eleonore della ong tedesca Lifeline ha forzato il divieto di entrare in acque territoriali italiane e si è diretta verso il porto di Pozzallo, in Sicilia. Eleonore era bloccata in mare con a bordo decine di migranti

L'ong tedesca forza il divieto e entra in acque territoriali italiane : La nave "Eleonore" delL'ong Lifeline ha 104 migranti a bordo e sta facendo rotta verso Pozzallo. E lancia l'appello: "Qualche avvocato venga qui per l'equipaggio". Il divieto di ingresso è stato forzato. Nonostante il ministro dell'Interno Matteo Salvini lo avesse firmato nei giorni scorsi, la nave "Eleonore" della ong tedesca Mission Lifeline ha dichiarato lo stato di emergenza è ha puntato verso le coste italiane. Il pericoloso ...

La nave della ong tedesca Eleonore durante i soccorsi al largo della Libia : Fonte foto: lifeline twitterLa nave della Ong tedesca Eleonore durante i soccorsi al largo della Libia 1Sezione: Cronache Aurora Vigne La nave Eleonore di LifeLine ha soccorso di 101 persone a bordo di un gommone che stava affondando a 43 miglia da Al-Khoms. Lo scrive su Facebook Mediterranea Saving Humans, sottolineando che la nave Mare Jonio ha offerto la sua assistenza e si sta dirigendo verso est.

Salvini blocca la ong tedesca : divieto di ingresso per Eleonore : Aurora Vigne Il ministro dell'Interno ha firmato il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque italiane per la nave battente bandiera tedesca. Sul provvedimento anche lo stop di Trenta Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha firmato il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque italiane per la nave Eleonore, battente bandiera tedesca. Come riferiscono fonti del Viminale, dopo il leader leghista anche il ministro ...

Un’altra ong battente bandiera tedesca è in arrivo a Lampedusa : “Non temiamo Salvini” : Sembra non fermarsi l’arrivo di ONG, dopo l’arrivo verso le ore 16 di Alex Mediterranea è pronta a forzare il blocco italiano la ONG tedesca Sea Eye battezzata con il nome Alan Kurdi Intanto, con 65 persone soccorse a bordo, anche la ong tedesca Sea Eye ha annunciato in un tweet che la nave Alan … Continue reading Un’altra ONG battente bandiera tedesca è in arrivo a Lampedusa: “Non temiamo Salvini” at ...

A Malta 13 dei 54 migranti di Mediterranea. Salvini : la nave vada a La Valletta. ong tedesca ne salva altri 65 : «Alex si diriga verso Malta, l'Italia è pronta a offrire collaborazione per il trasbordo degli immigrati a patto che attracchi a La Valletta per le verifiche di...

A Malta 13 dei 54 migranti di Mediterranea. Salvini : la nave vada a La Valletta. ong tedesca ne salva altri 65 : «Alex si diriga verso Malta, l'Italia è pronta a offrire collaborazione per il trasbordo degli immigrati a patto che attracchi a La Valletta per le verifiche di...

A Malta 13 dei 54 migranti di Mediterranea. Salvini : la nave approdi alla Valletta. ong tedesca ne salva altri 65 : «Alex si diriga verso Malta, l'Italia è pronta a offrire collaborazione per il trasbordo degli immigrati a patto che attracchi a La Valletta per le verifiche di...

A Malta i 13 migranti più vulnerabili a bordo di Mediterranea. ong tedesca ne salva altri 65 : Via al trasferimento di 13 dei 54 migranti salvati dalla Ong Mediterranea, dopo l'accordo tra l'Italia e La Valletta. Intanto la nave Alan Kurdi della Ong Sea-Eye, battente bandiera...