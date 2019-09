In Francia arriva “l’autovelox del rumore” | multe automatiche a chi guida veicoli troppo

Neymar - dalla Francia arriva la svolta clamorosa : ha deciso di restare al PSG! : Dopo la trattativa saltata fra Barcellona e PSG, Neymar sembra essersi convinto a restare nel club francese: dalla Francia arrivano le prime conferme clamorosa svolta nel caso Neymar. Il fantasista brasiliano, dopo aver forzato in tutti i modi la cessione ed essere stato vicino al Barcellona, sembra essersi convinto a restare al PSG. Una convinzione che sa più di ‘forzatura’. Il giocatore infatti, avrebbe preferito tornare in ...

DIRETTA ITALIA Francia/ Streaming video Rai : come arrivano le due nazionali - rugby - : DIRETTA FRANCIA ITALIA: info Streaming video Rai e tv della partita di rugby. Analizziamo lo stato di forma delle due nazionali prima dell'amichevole.

G7 - Macron : “Nessun mandato alla Francia per parlare con l’Iran”. Ma il ministro degli Esteri di Teheran arriva a Biarritz : Nessun mandato formale per parlare con l’Iran a nome del G7. Il presidente francese Emmanuel Macron smentisce le voci sul suo presunto ruolo di pontiere tra Teheran e i Paesi presenti al vertice. Eppure il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif è arrivato nel primo pomeriggio proprio a Biarritz, dove si sta svolgendo il summit. Ma fonti dell’Eliseo specificano che “non è stato invitato al G7”, ma è nella ...

Il ministro degli Esteri iraniano è arrivato a sorpresa al G7 di Biarritz - in Francia : Il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, è atterrato oggi a Biarritz, in Francia, dove si sta svolgendo il G7, la riunione a cui partecipano i leader di sette dei paesi più industrializzati al mondo: Stati Uniti, Germania, Regno

Clima : in Francia arriva ecotassa su biglietti aerei - da 1 - 5 euro a 18 euro in più : Parigi, 9 lug. (AdnKronos) – arriva un’ecotassa in Francia sui biglietti aerei. La misura, che sarà introdotta a partire dal 2020, sarà progressiva e riguarderà tutti voli in partenza dagli aeroporti francesi: sia quelli interni al territorio e all’interno dell’Ue e per i voli extra Ue. Sono esclusi solo i collegamenti da e per la Corsica, quelli con i dipartimenti oltre mare e per i voli che transitano negli hub ...

