Coppia trovata con droga e kit da rapinatore | arrestati

Carpi - Coppia di anziani trovata morta in un hotel : Carpi, coppia di anziani trovata morta in un hotel I corpi di un uomo di 74 anni e di una donna di 67 sono stati rinvenuti in una stanza dell’hotel ristorante Gabarda, accanto a loro diversi farmaci. I due avevano gravi problemi di salute, non si esclude l'omicidio-suicidio Parole chiave: ...

Pesaro - Coppia trovata morta in casa : ipotesi omicidio-suicidio. Le figlie scoprono i cadaveri : Una donna e l'ex marito, coppia di origine moldava, è stata trovata morta nella tarda serata di ieri in una zona periferica di Pesaro. Il cadavere dell'uomo è stato trovato...

Pesaro - Coppia trovata morta : l’ipotesi è di omicidio-suicidio : Pesaro, coppia trovata morta: l’ipotesi è di omicidio-suicidio A far scoprire i corpi sono state le due figlie. Il cadavere dell'uomo è stato trovato impiccato in un capanno, mentre la moglie, da cui si era separato da un anno, è stata trovata morta nel bagno con un asciugamano intorno al collo Parole chiave: ...

Non si vedevano da giorni - poi la segnalazione : Coppia di 80 anni trovata in casa senza vita e in decomposizione. : Ritrovamento sconvolgente quello che è avvenuto poche ore fa, a Ivrea. Una coppia di due anziani coniugi è stata ritrovata priva di vita in casa propria: i corpi erano già in stato di decomposizione. La scoperta è stata fatta questo pomeriggio, intorno alle 13.30, in via Vercelli, in seguito ad una segnalazione fatta ai carabinieri locali che subito si sono recati sul posto insieme al personale sanitario del 118 e ai Vigili del Fuoco. Dei due ...

Ivrea - Coppia di anziani trovata morta : 16.13 Due anziani coniugi sono stati trovati senza vita in un appartamento di Ivrea, nel Torinese. Lui 86 anni, lei 80. I primi accertamenti medico-legali non rilevano segni di violenza, né ci sono segni di effrazione alla porta e alle finestre. Tra le ipotesi, un duplice suicidio o un omicidio-suicidio, forse mediante l' uso di barbiturici. Gli investigatori attendono l'esito delle autopsie.