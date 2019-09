Chef Marco Bianchi | ‘Una sera ho detto a mia moglie di essere omosessuale’

Fonte : tvzap.kataweb

(Di lunedì 2 settembre 2019) Una, mentre la bimba dormiva, le ho“sono omosessuale, lo sono sempre stato, però solo ora ho capito che sto bene con te ma come amico, perché quello che va oltre, probabilmente, è con un uomo”. Il passaggio successivo è stato sperimentare quello che sentivo. Da lì, è arrivato l’incontro con Luca Lo, 40 anni, una figlia di quattro, sposato dal 2010 con Veruska la fidanzata di sempre, racconta a Candida Morvillo sul Corriere dellacome è arrivato a capire diomosessuale e come l’ha comunicato prima alla, poi alla figlia e infine ai suoi genitori. View this post on Instagram Grazie @off per avermi fatto vivere questo compleanno in questa bellissima città, Barcellona! Oggi 20km tra paella, tapas e tortillas, un km più bello dell’altro! #pulito #ordine #clean #organize #vaporemania ...

