Borse. Milano positiva, Spread a 169

a 169 Apertura di segno positivo per leeuropee, ad eccezione di Francoforte. In attesa della formazione del governo, a Piazza Affari l'Ftse Mib ha aperto con un +0,32% a 21.390 punti, per poi accelerare a +0,65%. Lotra il Btp e il Bund tedesco ha avviato la settimana in lieve calo a 169 punti,con rendimento del decennale allo 0,99%. Londra +0,54%, Parigi +0,05% e Francoforte pressoché invariata.(Di lunedì 2 settembre 2019)