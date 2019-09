Angeli e Demoni | l' inchiesta arriva a Mirandola | militari a caccia dei documenti

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 2 settembre 2019) Costanza Tosi Al via le ricerche da parte deiper fare chiarezza sul ruolo dei nuovi indagati nell’" Dopo “I diavoli della Bassa Modenese”,torna ad essere luogo d’indagini. Questa mattina, i carabinieri del Reparto Operativo hanno fatto visista al Comune della cittadina in provincia di Modena, dove hanno acquisito diversa documentazione, necessaria per portare avanti le indagini sul sistema degli affidi. Al via le ricerche da parte deiper fare chiarezza sul ruolo dei nuovi indagati nell’”, denunciata dalla Procura di Reggio Emilia. Secondo l’accusa, ad aver avuto rapporti con una delle principali indagate nel caso Bibbiano, la terapeuta Nadia Bolognini, erano anche due operatrice nel settore degli affidi che lavoravano proprio a. A denunciare il caso erano stati Antonio Platis e Mauro ...

