Il meraviglioso mondo dei format visto da Daniela D' Uva

Fonte : blogo

(Di sabato 31 agosto 2019)D’Uva, origini molisane di Isernia, si laurea in Comunicazione a La Sapienza con una tesi sull’adattamento dei. Riceve da Umberto Eco il premio Mencucci, dal 2000 lavora in Medusa nel settore marketing per poi passare alDepartment di Einstein Multimedia. Dal 2006 è in Endemol Shine Italy dove è responsabile del Dipartimento Ricerca e Analisi e Strategy. Con lei cerchiamo di capire qualcosa di più suldei, vale a dire quasi tutto quello che vediamo in tv, a parte la Santa messa che, come disse qualche anno fa Gianni Boncompagni, è l’unicoitaliano. Poi qualcosina si è mossa, ma esportiamo poco e niente ed importiamo di tutto.Abbiamo chiesto al produttore esecutivo Fabio Tassan Pagnochet come mai la tv generalista sia così come la vediamo da tempo e ci ha detto che è per il mercato dei, programmi sicuri per gli inserzionisti ...

pietroraffa : #DiBattista:'Il Movimento 5 stelle ha oggi un potere contrattuale immenso'. Nel giro di un anno i 5stelle: - sono… - Simo_Ventura : E poi, in mezzo a giornate psicotiche, con il mondo che gira intorno, mi fermo a guardare questo meraviglioso angol… - SabrinaSalerno : Penso che la #sardegna sia uno dei posti più belli del mondo e già mi manca! Mi mancano il mare meraviglioso e il c… -