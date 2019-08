Frana in Svizzera presso un ponte tibetano | morta una donna

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 31 agosto 2019) Unaina causa di unastaccatasi questa mattina poco prima delle 10.40 nella Gadmertal, nei pressi del Triftbruecke, unnel cantone di Berna che consente di raggiungere una capanna alpina. La, che non è stata ancora identificata, è stata colpita dai massi, mentre l’uomo che l’accompagnava nella gita è rimasto illeso, indica oggi la polizia cantonale bernese in una nota. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’escursionista. Diverse persone che si trovavano nella regione sono state evacuate con gli elicotteri dei servizi di soccorso della Rega, di Air-Glaciers e di Swiss Helikopter. Il sentiero, che era rimasto chiuso per diverse ore per consentire ai geologi di fare i dovuti accertamenti, è stato nel riaperto. La polizia ha aperto un’inchiesta per determinare le cause esatte ...

