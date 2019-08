Canottaggio | Mondiali 2019 | i Cavalieri delle Acque non si confermano sul trono | bronzo

Canottaggio - Mondiali 2019 : sfuma la medaglia per il quattro senza - Italia quarta. Vince la Polonia : Non arriva la medaglia per il quattro senza maschile ai Mondiali 2019 di Canottaggio che si stanno disputando a Linz (Austria). Si poteva sperare in un podio da parte di Marco Di Costanzo, Giovanni Abagnale, Bruno Rosetti e Matteo Castaldo ma purtroppo la nostra Nazionale si è dovuta accontentare del quarto posto al termine di una prova estremamente combattuta e tirata. Gli azzurri sono partiti molto forte in una delle gare più prestigiose e ...

Canottaggio - Mondiali 2019 : Lodo-Vicino si fermano ai piedi del podio nel 2 senza : Sfuma per Matteo Lodo e Giuseppe Vicino il sogno di salire sul podio nel 2 senza senior ai Mondiali 2019 di Canottaggio in corso di svolgimento a Linz, in Austria. Medaglia d’oro ai favoriti fratelli croati Martin e Valent Sinkovic, argento per la Nuova Zelanda (Murray-Brake) e bronzo all’Australia (Hardy-Hicks). Dopo una buona partenza da parte degli azzurri, era la Croazia a scandire il ritmo con un passo indiavolato ed ...

Canottaggio - Mondiali 2019 : il quattro di coppia femminile si qualifica alle Olimpiadi 2020 - settimo pass per l’Italia : Ludovica Serafini, Silvia Terrazzi, Clara Guerra, Chiara Ondoli hanno fatto centro ai Mondiali 2019 di Canottaggio che si stanno disputando a Linz (Austria) e hanno raggiunto il grande obiettivo della vigilia: la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia festeggia la settima carta a cinque cerchi raccolta in questa rassegna iridata, il quattro di coppia femminile ha concluso la Finale B al secondo posto e può così festeggiare ...

LIVE Canottaggio - Mondiali 2019 in DIRETTA : finali 31 agosto. Il doppio pesi leggeri ed il quattro di coppia femminili vanno alle Olimpiadi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.55 USA primi in 6’40″11, ITALIA SECONDA, alle Olimpiadi!!!! 12.53 USA ampiamente in testa, ma l’Italia è in seconda piazza ai 1500 metri! 12.50 USA ed Italia ai primi due posti a metà gara! Azzurre a 2″39 dagli USA, con 3″4 sulle altre! 12.48 USA in testa, Italia seconda ai 500 metri. 12.44 Francia in 1, Australia in 2, Russia in 3, Romania in 4, Italia in 5, ...

Canottaggio - Mondiali 2019 : Rodini-Cesarini si qualificano alle Olimpiadi! Il doppio pl vince la Finale B e vola a Tokyo 2020 : L’Italia continua a fare festa ai Mondiali 2019 di Canottaggio che si stanno disputando a Linz (Austria), in apertura della settima giornata di gare è infatti arrivata una nuova qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: è la sesta carta per i Giochi dopo che nei giorni scorsi altre cinque imbarcazioni avevano centrato il prestigioso obiettivo. A completare la missione sono state Valentina Rodini e Federica Cesarini a bordo del doppio ...

LIVE Canottaggio - Mondiali 2019 in DIRETTA : finali 31 agosto. Il doppio pesi leggeri femminile va alle Olimpiadi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.45 Italia prima!!!!!! Il doppio pesi leggeri femminile va alle Olimpiadi!!!!!! 11.42 A 500 metri dal traguardo posizioni invariate, ma Australia ed Italia avvicinano la Svizzera. 11.40 Svizzera ancora davanti a metà gara, Canada secondo ed Italia terza. Azzurre a 2″ dalle svizzere. 11.38 Ai 500 metri Svizzera prima davanti all’Australia ed all’Italia. Azzurre ad un secondo ...

LIVE Canottaggio - Mondiali 2019 in DIRETTA : finali 31 agosto - l’Italia si gioca tutte le carte da medaglia nelle gare olimpiche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della settima giornata – La presentazione delle finali Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata di gare dei Mondiali di Canottaggio e paraCanottaggio che proseguiranno oggi a Linz, in Austria: giornata di finali oggi, che assegneranno, in tutte le specialità olimpiche e paralimpiche, le medaglie ed altri pass per Tokyo 2020. Per ...

Canottaggio - Mondiali Linz 2019 : Italia alla ricerca di sei medaglie e tre carte olimpiche : Archiviato il programma delle specialità non olimpiche e non paralimpiche, è tempo di nuove finali ai Mondiali di Canottaggio e paraCanottaggio di Linz, in Austria: l’Italia oggi è presente in sei delle dieci Finali A in programma ed in tre Finali B, nelle quali saranno in palio altri pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il quattro di coppia senior maschile di Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili vuol difendere ...

Canottaggio - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di sabato 31 agosto. Tutti gli italiani in gara : Oggi (sabato 31 agosto) si svolgerà la settima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Canottaggio a Linz (Austria). Il programma prevede lo svolgimento del primo blocco di finali delle specialità olimpiche e paralimpiche. Saranno sei gli equipaggi azzurri che, dopo aver ottenuto il pass di qualificazione per Tokyo 2020, proveranno a lasciare ulteriormente il segno conquistando una medaglia. Le gare odierne saranno trasmesse in diretta tv su ...

LIVE Canottaggio - Mondiali Linz 2019 in DIRETTA : arrivano subito sette medaglie per l’Italia! Goretti - Serio-Di Mare ed il quattro di coppia pl femminile sono d’oro! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.04 La nostra DIRETTA termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo LIVE, Buona serata da OA Sport. 16.01 Le azzurre precedono Cina e Germania. 16.00 ITALIA MEDAGLIA D’ORO!!!!!! 15.59 Italia con 1″66 sulla Cina ai 500 dall’arrivo. 15.57 Italia a metà gara con 1″45 sulla Cina. USA al terzo posto. 15.55 Italia, Cina e Germania ai 500 metri. 15.52 ...

LIVE Canottaggio - Mondiali Linz 2019 in DIRETTA : arrivano subito sei medaglie per l’Italia! Martino Goretti e Serio-Di Mare sono d’oro! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.47 Cerimonia di premiazione del doppio PR3 misto. 15.44 Oro alla Cina, ma l’Italia è medaglia d’argento!!! Terza l’Olanda, quarta l’Austria. 15.42 Cina prima, Olanda, Italia ed Austria in lotta per argento e bronzo. 15.41 Situazione immutata a metà gara. 15.40 Cina, Italia, Austria ai 500. 15.36 Sta per scattare la finale del quattro di coppia pesi leggeri maschile ...

LIVE Canottaggio - Mondiali Linz 2019 in DIRETTA : arrivano subito cinque medaglie per l’Italia! Martino Goretti e Serio-Di Mare sono d’oro! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.28 Oro alla Russia in 7’48″32, argento all’Austria in 8’01″12, bronzo agli USA con il crono di 8’17″51. 15.25 Russi con 10″ sull’Austria ai 1500 metri. USA terzi a 25″. 15.23 Russia a metà gara con 10″ di margine sull’Austria e 20″ sugli USA. 15.21 Dominio della Russia certificato ai 500 metri. Austria seconda, le ...

LIVE Canottaggio - Mondiali Linz 2019 in DIRETTA : arrivano subito quattro medaglie per l’Italia! Martino Goretti è d’oro! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.55 L’Italia è medaglia d’argento! Vincono gli USA, terza la Germania. Giù dal podio la Lettonia. 14.53 Gli USA sono nettamente in testa ai 1500 metri, l’Italia deve difendere l’argento dalla Germania. 14.51 L’Italia resta in testa a metà gara, ma gli USA restano a tre decimi. 14.49 Italia prima ai 500 metri, USA e Germania subito dietro, staccata la ...

LIVE Canottaggio - Mondiali Linz 2019 in DIRETTA : arrivano subito tre medaglie per l’Italia! Martino Goretti è d’oro! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.31 Partita la Finale A del due senza PR3 maschile. In gara USA, Ucraina, Australia, Canada, Francia ed Austria. L’Italia ha ritirato l’equipaggio ala vigilia del Mondiali. 14:25 Tra pochi minuti si svolgerà la finale del due senza maschile para-rowing. Non è presente l’equipaggio azzurro. 14:21 Dominio delle americane che tagliano il traguardo con 1’14” sulle ...