Samara di The Ring “terrorizza” Catania e non solo per scherzo | scatta l’aggressione

Fonte : fanpage

(Di venerdì 30 agosto 2019) La figura indossa un vestito bianco e ha i caratteristici capelli neri lunghissimi di fronte al volto. Sui social si parla anche di un coltello nelle sue mani. A quanto pare si tratta di uno, ma in molti non hanno apprezzato. E intanto in Rete si inizia a parla di “challenge“...

notizieoggi_com : Samara di 'The Ring' spaventa Catania- - AleSalvi12 : RT @Ceravolc: Dalla sera di lun. 27/8 vasto fenomeno collettivo consistente nel travestirsi da Samara (fantasma del film The Ring) e spaven… - alelagattarossa : Napoli, psicosi horror The Ring: Samara avvistata anche a Casoria. -