La ong che sfotte Salvini | a Lampedusa spunta la barca Matteo S  

Hong Kong - retata di attivisti : in manette anche i leader Joshua Wang e Agnes Chow : Nuova retata da parte delle autorità di Hong Kong contro i dissidenti che da tempo protestano contro le riforme filo cinesi nel Paese. In manette anche Joshua Wong e Agnes Chow, leader del "movimento degli ombrelli". Come conseguenza i promotori del gruppo Civil Human Rights hanno annullato la grande manifestazione di sabato.Continua a leggere

Dopo l’Amazzonia - anche il Bacino del Congo è a rischio fiamme : il 2019 registrato come l’anno degli incendi : E’ molto probabile che al 2019 verrà conferito lo spiacevole riconoscimento dell’anno dei grandi incendi e della scomparsa di alcuni dei monumenti storici più importanti che compongono il patrimonio umano. Con la stagione degli incendi in Amazzonia che sta giungendo al suo apice, gli scienziati che adoperano i satelliti della NASA per registrare e tenere sotto controllo le attività nell’area, hanno confermato un incremento del ...

Renzi gongola : "Oggi Salvini esce politicamente di scena. È realtà quello che sembrava impossibile" : Anche se il governo giallo-rosso non è ancora pronto, Matteo Renzi già gongola su Facebook nel giorno in cui Giuseppe Conte ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il compito di verificare la possibilità di creare un nuovo esecutivo con M5S, di cui ora si considera il principale rappresentante politico, PD e probabilmente altre forze come Liberi e Uguali. Renzi, da molti considerato il vero artefice, il deus ex machina ...

Neanche Telegram sembra proteggere più gli attivisti di Hong Kong : Hong Kong, CHINA – 2019/08/06: Riot police officers stand on guard during the clashes with the protesters. (Photo by Miguel Candela/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) Esperti informatici di Hong Kong hanno denunciato come una funzione poco chiara di Telegram potrebbe venire utilizzata per ricostruire la rete di utenti che partecipano a un gruppo sul servizio di messaggistica, esponendo in particolar modo gli attivisti che in queste ...

Migranti - Salvini firma il divieto d’ingresso per la nave della ong Lifeline con 101 naufraghi a bordo. Ok anche di Trenta e Toninelli : La nave Eleonore della ong Lifeline che nella serata di lunedì ha soccorso 101 Migranti su un gommone in difficoltà al largo di al-Khoms, in Libia, non ha il permesso del Viminale per entrare nelle acque territoriali italiane. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, rimasto nei palazzi del ministero nei giorni scorsi durante la crisi di governo, ha firmato il divieto d’ingresso per la nave battente bandiera tedesca che, durante il ...

Ora l’Italia fa la guerra anche alle “ong dell’aria” : Uno scatto dal sito di Humanitarian Pilots Initiative (www.hpi.swiss) Comunque vada a finire la crisi politica di queste ore, Matteo Salvini lascerà il Viminale oltre al suo ruolo di vicepremier. Magari per tornare presidente del Consiglio fra qualche mese – come molti sperano – magari no. Sia nel caso che nasca il cosiddetto governo giallorosso, sia che il Quirinale sciolga le Camere, ci sarà infatti un altro esecutivo che traghetterà il paese ...

Wrong-way driver warning di Bosch attivo anche in Italia : Bosch ha sviluppato il Wrong-way driver warning che, entro 10 secondi, invia un avviso al conducente che viaggia contromano e allerta gli altri veicoli che si trovano nell’area di pericolo. Il sistema Bosch basato su cloud è disponibile in 13 Paesi europei ed è integrato in ben 16 App di navigazione, streaming e radio. Da […] L'articolo Wrong-way driver warning di Bosch attivo anche in Italia sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

L'Enac blocca le "ong dei cieli" : a terra gli aerei che avvistano migranti : Chiara Sarra A terra gli aerei usati per avvistare i migranti nel Mediterraneo: "Quei velivoli sono amatoriali". E gli attivisti protestano Dopo i porti chiusi, gli aeroporti chiusi. Se il "blocco navale" alle ong si trasforma sempre in un braccio di ferro e uno scontro acceso dentro e fuori dall'Italia, c'è un blocco di cui si parla meno. È quello aereo. E sembra funzionare. Come racconta oggi Repubblica, infatti, da quasi un mese ...

Stop alle ong dei cieli - l'Italia blocca gli aerei che avvistano i migranti : L'Enac nega il permesso di decollo a Moonbird e Colibrì, i due velivoli che segnalano la posizione dei gommoni ai soccorritori. "Possono essere usati solo per attività ricreative". Ma la Sea-Watch attacca: "Non vogliono testimoni"

Perché le manifestazioni sono prova dell’eccezionalismo di Hong Kong : Chi può predire a questo punto l’esito della rivolta che da dodici settimane infiamma Hong Kong, come la “City on fire” dell’epico thriller di Ringo Lam ispiratore di Tarantino. Una svolta sembrava esserci stata negli ultimi giorni. La pacifica manifestazione che aveva portato un milione e settecent

ong soccorre 101 migranti che stavano annegando : “Ostacolati dalla Guardia Costiera libica” : La nave Eleonore dell'ong Mission Lifeline ha salvato 101 persone che si trovavano a bordo di un barcone che stava affondando a 43 miglia da Al-Khoms, in Libia. Le operazioni di soccorso sarebbero state ostacolate da una motovedetta della cosiddetta Guardia Costiera libica, che avrebbe anche minacciato l'equipaggio dell'Ong prima di andarsene.Continua a leggere

65 arresti a Hong Kong - tra loro anche un 12enne : Hong Kong, 26 ago. (AdnKronos/Dpa) – La polizia di Hong Kong ha confermato l’arresto di 65 persone dopo il dodicesimo weekend consecutivo di proteste e gli scontri tra manifestanti e agenti. E’ finito in manette anche un bambino di 12 anni. I manifestanti, chiarisce una nota, sono tra l’altro accusati di aver partecipato a raduni non autorizzati, di possesso di oggetti con un potenziale offensivo e di aver attaccato gli ...

