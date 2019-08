Clarissa Marchese | ex U&D | potrebbe essere incinta | in un video si nota pancino

Gossip Uomini e Donne : Clarissa Marchese incinta? Il pancino sospetto : Clarissa Marchese incinta di Federico Gregucci di Uomini e Donne? Come spesso accade, basta un piccolo accenno di pancia e un po’ di gonfiore in un personaggio famoso per far gridare alla gravidanza. Lo sanno bene Belen Rodriguez e Stefano De Martino che, da quando sono tornati insieme, non si fa altro che dibattere se la showgirl argentina è in dolce attesa o meno. Clarissa Marchese è incinta? L’ex tronista di Uomini e Donne, nelle ...

