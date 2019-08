Migranti | gip | ‘su Open Arms naufraghi privati della libertà contro la loro volontà’ 2

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 29 agosto 2019) (AdnKronos) – “In quel momento – dice il gip nel provvedimento di cui è in possesso l’Adnkronos – sussisteva l’iurgenza di provvedere, giustificativaindifferibile adozione del sequestro da parte del pubblico ministero, avuto riguardo alle condizioni fisiche e psicologiche delle persone a bordo emerse in esito all’ispezione del 20 agosto e compiutamente descritte dai consulenti tecnici nelleanticipazioni”. E ha ribadito che “sono stati rispettati i termini sanciti dal’articolo 321, terzo comma bis e terzo comma ter, c.p.p.”. Per il gip “sussiste il fumus del reato di sequestro di persona da parte dei pubblici ufficiali in corso di identificazione sulla base del fatto che il Tar aveva sospeso il divieto di ingresso in acque territoriali e isono, quindi, stati trattenuti indebitamente dal ...

ingenuere : RT @GDS_it: #Migranti, il gip convalida il sequestro di Open Arms ma la restituisce - zazoomnews : Migranti: Gip convalida sequestro Open Arms ma dissequestro la nave - #Migranti: #convalida #sequestro - zazoomblog : Migranti: gip su Open Arms naufraghi privati della libertà contro la loro volontà - #Migranti: #naufraghi #privati… -