Greta a New York per l’assemblea Onu | polemiche sul viaggio di ritorno

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 29 agosto 2019) È per portare il suo messaggio verde negli Usa cheThunberg è sbarcata a New. Ha attraversato l’Atlantico a bordo del Malizia II, diciotto metri a emissione zero, di Pierre Casiraghi, accompagnata dal padre. L’attracco al North Cove Marina, il porticciolo vicino al World Trade, dopo una traversata di 5,5 mila chilometri durata quindici giorni e cominciata a Plymouth, nel sud dell’Inghilterra, il 14 agosto. https://twitter.com/antonioguterres/status/1166814627973521408 L’attivista svedese dei Venerdì per il futuro parteciperà al summit dell’Onu sulle emissioni zero e a darle il benvenuto, oltre a centinaia di persone sulla banchina, è stata una piccola flotta di 17 barche a vela, una per ciascun obiettivo dello sviluppo sostenibile. Venerdì parteciperà a un sit-in davanti all’Onu. Farà unverso Cile, Messico e Canada. Tornerà a Newper l’incontro ...

