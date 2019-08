Beautiful | Brooke e Ridge in crisi | lui passa la notte con un’altra donna

Beautiful - anticipazioni americane : THOMAS accusa BROOKE? : Nelle puntate americane di Beautiful si sta prospettando tanto lavoro per il detective Sanchez, occupato a lavorare a tre indagini che, in un modo o nell’altro, coinvolgeranno Forrester, Logan e Spencer. Iniziamo con la rovinosa caduta di THOMAS dalla scogliera, a causa di una spinta da parte di Brooke. Sanchez inizierà presto a fare domande, anche direttamente alla vittima quando il ragazzo riprenderà conoscenza, salvandosi ...

Beautiful - anticipazioni USA : RIDGE tradisce BROOKE… o no? : In uno dei nostri post più recenti vi abbiamo riportato che, nelle puntate americane di Beautiful, c’è una forte tensione tra RIDGE e Brooke Forrester: una spinta della Logan ha infatti causato la caduta dalla scogliera di Thomas. Negli ultimi mesi, in un crescendo di sospetti (e poi di conferme), Brooke ha iniziato a vedere il figliastro sempre più come una persona pericolosa e così, nel vederlo parlare animatamente con Hope, ha pensato ...

Beautiful anticipazioni americane : Ridge passa una notte con una donna diversa da Brooke : Il matrimonio di Ridge e Brooke dura ormai da diverso tempo nelle puntate americane di Beautiful, ma sembra destinato ad andare incontro ad una rapida e insanabile crisi. Gli attriti tra la storica coppia saranno legati alla caduta di Thomas dalla scogliera nei pressi della casa di Steffy. Infatti sarà proprio la Logan a provocare questo "incidente" nel tentativo di difendere Hope dalla furia del rampollo Forrester. Ridge assisterà alla tragedia ...

Beautiful - anticipazioni americane al 30 agosto : Brooke spinge Thomas - Ridge furioso : Sarà una settimana ricca di colpi di scena quella delle puntate americane di Beautiful, in onda dal 26 al 30 agosto. Lo scorso venerdì, infatti, la soap si è conclusa con la drammatica caduta di Thomas Forrester dalla scogliera: è stata Brooke a spingere il figliastro, pensando che lui volesse far del male a Hope. In realtà, il figlio di Ridge stava tentando di giustificare le sue azioni alla moglie, dopo che, poche ore prima, aveva chiesto ...

Beautiful - trame americane : Ridge accusa Brooke per l'incidente di Thomas : Torna l'appuntamento dedicato con le novità di Beautiful, lo sceneggiato che sta collezionando ascolti record sulla Cbs. Dalle puntate americane in onda ad agosto si evince che l'arrivo di Brooke Logan preoccupata per la sorte di Hope darà il via ad una serie di eventi che porteranno alla caduta di Thomas Forrester dall'altissima scogliera proprio sotto gli occhi di Ridge arrivato in quegli istanti. l'incidente del ragazzo provocherà nuove ...

