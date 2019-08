Tomaso Cavanna | è morto l’ex discografico | imprenditore e produttore di eventi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Lutto nel mondo della musica per l’improvvisa scomparsa diche proprio oggi, 28 agosto, avrebbe compiuto 45 anni. L’ex, ha lavorato per le major Universal e Sony Music. Dopo la sua esperienza nella discografiasi è lanciato nel campo dell’organizzazione diideando e fondando Punk For Business nel 2014. Un grande successo costellato da riconoscimenti, come nel 2017 al premio Bea – Festival Italiano deglie della Live Communication con cinque medaglie d’oro conquistate. Dal 2008 è diventato CEO di Opossum, la società che – tra le altre cose – ha contribuito, lato sponsor, alla realizzazione del Jova Beach Party.si era fatto spazio nel mondo della musica grazie alle sue idee innovative e al suo essere al passo coi tempi. Infatti ha realizzato i concerti in piazza Duomo a Milano dei Subsonica e ...

