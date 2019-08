Ora che l' intelligenza artificiale può lavare i piatti si rivolteranno le lavastoviglie?

Reddito di cittadinanza : le domande degli stranieri ancOra sospese perché manca un decreto : Sul Reddito di cittadinanza fin dal suo avvio si è fatto un gran discutere sul fatto che la misura dovesse essere destinata anche ai cittadini stranieri. stranieri sì o stranieri no, solo ad italiani o anche ad extracomunitari, nessuno ha dimenticato le polemiche iniziali sulla misura, soprattutto quelle leghiste. Proprio la Lega in zona Cesarini ha prodotto un emendamento al decretone che ha prodotto un inasprimento degli adempimenti a cui sono ...

“Boy With Luv” dei BTS suonata da un’orchestra sinfonica ti farà innamOrare ancOra di più : Ascoltare per credere The post “Boy With Luv” dei BTS suonata da un’orchestra sinfonica ti farà innamorare ancora di più appeared first on News Mtv Italia.

Nadia Toffa - il ricordo della sorella Mara : "Era lei che faceva cOraggio a noi" : Non si riesce a smettere di ricordarla, Nadia Toffa, la giornalista e conduttrice de Le Iene scomparsa prematuramente, poche settimane fa, a causa di un tumore al cervello col quale stava combattendo da ormai due anni. A voler tornare a parlare di lei, oltre agli amici più cari e ai fan, anche la famiglia, e in particolar modo le sue sorelle. A rilasciare una lunga intervista al giornale Gente è stavolta la sorella Mara, che ha ...

2 Lava 2 Lantula : ancOra ragni giganti che sputano lava nel monster movie Stasera su Cielo : Anche in questo sequel c'è urgente bisogno dell'attore eroe Colton West, sempre interpretato da Steve Guttenberg.

The Good Place 4 saluta il pubblico - ecco perché fermarsi Ora è la scelta giusta : The Good Place 4 debutterà su NBC il 26 settembre con un'ultima stagione che si preannuncia carica di emozioni e momenti da ricordare. La notizia del rinnovo, arrivata sul finire del 2018, è stata accolta con grande gioia da Mike Schur, dal cast e dall'intera produzione, e ha dato il via a mesi di dichiarazioni commosse e interventi dolceamari sui social network. A cavalcare l'onda di questa nostalgia preventiva arrivano adesso anche i ...

Ed Sheeran si prenderà una pausa dai live Ora che è finito il Divide Tour : Un po' di meritato riposo The post Ed Sheeran si prenderà una pausa dai live ora che è finito il Divide Tour appeared first on News Mtv Italia.

Crisi di governo - M5S : voto su Rousseau - Conte d’accordo. Il Pd dice sì all’intesa (tranne Richetti). Di Maio : «Basta colpirmi - Ora soluzioni» : I pentastellati chiedono che l’accordo sia avallato dagli iscritti al Movimento tramite la piattaforma informatica. «Conte può accettare l’incarico con riserva». I capigruppo che hanno incontrato i dem parlano di «positivo lavoro sui temi»

Lana Del Rey sulle recenti sparatorie negli USA : “È Ora di dire basta e di chiedersi perché” : Le parole di Lana Del Rey sulle recenti sparatorie negli USA arrivano in corrispondenza della pubblicazione di uno degli ultimi singoli, Looking For America, scritto proprio per lanciare il proprio messaggio di pace contro la politica delle armi del governo americano. La cantautrice di New York ha parlato ai microfoni di Annie Mac della BBC e ha raccontato che mentre scriveva il brano si trovava tra la California e New York, e proprio in ...

Apple lavOra all’aggiornamento iOS 13.1 ancor prima che esca il 13.0 : (Foto: MacRumors) Apple non perde tempo e ancora prima di rilasciare iOS 13 già apre i lavori al suo primo aggiornamento iOS 13.1. È la prima volta nella storia del brand americano che non si attende il debutto di un sistema operativo, mettendo al lavoro già gli sviluppatori sul suo miglioramento. Come scovato da Macrumors, è infatti già stata pubblicata una versione developer beta di iOS 13.1, con tanto di sponda corrispondente a iPad Os 13.1 ...

Seat Tarraco - Ora la Suv è anche ibrida plug-in : L'era dell'ibrido arriva anche in casa Seat con il debutto della Tarraco FR PHEV. L'allestimento sportivo FR verrà infatti abbinato anche al powertrain plug-in hybrid a partire dal 2020 e l'anteprima per il pubblico è fissata al Salone di Francoforte. Entro il 2021 i modelli elettrificati di Seat e Cupra saliranno a sei. 245 CV totali e circa 50 km in modaità elettrica. Lo schema meccanico della Tarraco FR PHEV è simile a quello di altri ...

Cessione Sampdoria - Ferrero sbotta : “è la barzelletta dell’estate - non vedo l’Ora che finisca questa tarantella” : Il presidente della Sampdoria è tornato a parlare della Cessione della società, auspicando una rapida conclusione di questa vicenda La questione relativa alla Cessione della Sampdoria continua a tenere banco, la trattativa tra Massimo Ferrero e il gruppo di imprenditori capeggiato da Gianluca Vialli prosegue, ma al momento è lontana da una conclusione. AFP/LaPresse Il numero uno blucerchiato ha provato a fare chiarezza nella serata di ...

Basket - Mondiali 2019 in tv : su che canale vederli. Programma - Orari e streaming. Non c’è la diretta gratis e in chiaro : Sabato 31 Agosto cominciano i Mondiali 2019 di Basket. La diciottesima edizione della rassegna iridata si svolgerà in Cina e si concluderà con la finale del 15 Settembre. Grande attesa per l’Italia, inserita nel Gruppo D insieme a Serbia, Angola e Filippine. Gli azzurri hanno come obiettivo quello di superare la prima fase (accedono le prime due) ed in questo modo avrebbero anche la possibilità di giocare uno dei tornei preolimpici. Gli ...

Reddito di cittadinanza - gli extracomunitari ancOra senza beneficio : esame domande fermo da aprile perché manca un decreto attuativo : I cittadini extracomunitari che hanno fatto richiesta per avere il Reddito di cittadinanza sono ancora senza una risposta. Da aprile le loro domande sono ferme all’Inps, perché manca un decreto attuativo. Questo significa che gli stranieri provenienti da un Paese extra Ue non hanno ancora ricevuto nessun sussidio mensile. La legge di conversione del “decretone” su Reddito e quota 100 ha infatti modificato i requisiti richiesti ...