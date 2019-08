Johnson chiede alla Regina  di sospendere il Parlamento  Ma è davvero possibile?

Brexit - Boris Johnson chiede alla Regina di chiudere il Parlamento : Le voci si rincorrevano da giorni. Ne aveva parlato l’Observer citando e-mail riservate. Oggi c’è la conferma riportata anche d alla BBC. Il premier britannico Boris Johnson chiede rà alla Regina di sospendere le attività del Parlamento pochi giorni dopo il rientro dei parlamentari d alla pausa estiva per riprenderle solo dopo il discorso di Elisabetta II, il 14 ottobre, in cui verrebbe presentata l’agenda del nuovo governo. «Abbiamo bisogno di un ...

Brexit - Johnson chiederà alla Regina di fermare le Camere per trattare con l’Ue a ‘mani libere’. Corbyn : “Minaccia alla democrazia” : Boris Johnson chiederà alla Regina Elisabetta II di sospendere il Parlamento inglese dalla seconda settimana di settembre e fino al 14 ottobre, pochi giorni dopo che i deputati saranno tornati al lavoro. Lo dà per certo la Bbc. La notizia è stata rilanciata dai principali media britannici e, alla fine, confermata in mattinata dallo stesso Johnson: “I deputati avranno molto tempo per discutere”, ha detto in una dichiarazione a Sky. ...