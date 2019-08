Inter | sarebbe ancora viva l' ipotesi Napoli per Icardi

Mercato Inter : Biraghi e Sanchez sarebbero vicinissimi - Vidal possibile colpo last minute : Tre acquisti in sei giorni per il Mercato dell’Inter. Inizia l’ultimo sprint delle trattative, che chiuderanno il 2 settembre, e Marotta non vuole farsi trovare impreparato. Antonio Conte, dopo l’ottimo esordio di ieri, ha bisogno di alcune pedine per migliorare la sua rosa e dare l’assalto alla Juventus. Sono ore caldissime sui fronti Sanchez e Biraghi che sistemerebbero attacco e fascia sinistra. Concluse queste due operazioni si andrà ...

Inter - Marotta sarebbe pronto a presentare una nuova offerta per Milinkovic-Savic : Mentre stasera si chiuderà la prima giornata di campionato con Inter-Lecce, di scena allo stadio Meazza alle ore 20:45, si entra nel vivo sul fronte calciomercato con l'ultima settimana della sessione estiva. Uno dei club protagonisti potrebbe essere proprio quello nerazzurro viste alcune situazioni ancora in sospeso. Oltre a Alexis Sanchez, sempre ad un passo e che potrebbe chiudersi nella giornata di domani, c'è da definire anche la questione ...

Rivaldo : 'Sarebbe molto Interessante vedere Neymar giocare al fianco di Cristiano Ronaldo' : A tenere banco in questo fine agosto è sicuramente il calciomercato, che in tutti i campionati europei principali (tranne l'Inghilterra) si chiuderà il 2 settembre. In Italia le società più attive sono Juventus, Napoli ed Inter, in particolar modo i bianconeri stanno soprattutto dedicandosi alle cessioni prima di poter investire ulteriormente su altri acquisti. Rugani ad esempio sarebbe vicino alla Roma, anche se nelle ultime ore la trattative ...

Napoli irritato : l'Interesse della Juve per Icardi sarebbe solo una manovra di disturbo : Mancano ormai pochi giorni alla chiusura del calciomercato estivo (il 2 settembre) e, nonostante si parli da tempo di lui tra indiscrezioni più o meno veritiere, Mauro Icardi è ancora a tutti gli effetti un giocatore dell'Inter. Ovviamente la società non ha affatto cambiato idea sulla sua posizione, con il centravanti argentino che continua ad allenarsi con il resto del gruppo per la parte atletica, mentre quando è il momento di passare alle ...

Inter - i dirigenti sarebbero furiosi con Icardi : il centravanti continua a rifiutare tutti : L'Inter continua ad essere una delle grandi protagoniste di questa sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri devono fare ancora alcune operazioni importanti sia per quanto riguarda il mercato in entrata che per quanto concerne il mercato in uscita. E uno dei nomi più discussi continua ad essere Mauro Icardi che ormai è fuori dal progetto nerazzurro come, tra l'altro, ribadito in più di una circostanza dai vertici del club meneghino. Non ...

Inter - sarebbe stata accettata l'offerta del Napoli per Icardi : Napoli e Inter stanno infiammando queste ore di calciomercato. Gli azzurri hanno definito l'acquisto di Hirving Lozano dal Psv Eindhoven per trentotto milioni di euro più cinque milioni di bonus mentre i nerazzurri sono ad un passo da Alexis Sanchez, attaccante cileno che dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto fissato a quindici milioni di euro dal Manchester United. Rinforzi per il reparto avanzato per entrambe le squadre che, ...

Inter - sarebbe sempre viva l'ipotesi Dybala : ipotesi last minute : L'Inter continua ad essere una delle grandi protagoniste di questa sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri stanno definendo in queste ore l'acquisto di Alexis Sanchez in prestito dal Manchester United. L'attaccante cileno, però, potrebbe non essere l'ultimo rinforzo nel reparto avanzato da regalare ad Antonio Conte. Visto il passaggio al 3-5-2 e l'addio probabile di un elemento importante in passato come Mauro Icardi, infatti, i ...

Inter - sogno Milinkovic-Savic : il serbo sarebbe il grande rinforzo a centrocampo : L'Inter continua a muoversi sul mercato per puntellare al meglio la rosa a disposizione del nuovo allenatore Antonio Conte. I nerazzurri stanno definendo l'acquisto di Alexis Sanchez dal Manchester United in prestito con diritto di riscatto, con l'annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Una volta definito il reparto avanzato, il club cercherà di regalare al proprio tecnico anche un ultimo tassello in mezzo al campo. Stefano ...

Inter : Icardi sarebbe pronto a restare e ad indossare la maglia numero 7 : Prosegue senza sosta il braccio di ferro tra l'Inter e Mauro Icardi. Dopo aver rifiutato ufficialmente l'offerta del Monaco, con la moglie-agente Wanda Nara che ha dichiarato che l'attaccante non si trasferirà al club del Principato, sembra proprio che l'ex capitano nerazzurro sia sempre più intenzionato a far parte ancora della squadra milanese, indossando un nuovo numero di maglia dopo aver perso il 9, passato sulle spalle del neo-acquisto ...

Rai Sport - Juventus : anche il Milan sarebbe Interessato a Mandzukic : Il calciomercato è indubbiamente uno degli argomenti più trattati dalla stampa Sportiva, soprattutto in vista della chiusura delle trattative fissata per il 2 settembre. Nel frattempo a partire da sabato 24 agosto sarà già tempo di Serie A, con la Juventus che debutterà alle ore 18:00 a Parma, mentre nella seconda giornata ci sarà il big-match all'Allianz Stadium contro il Napoli. La dirigenza bianconera sta continuando a lavorare sul mercato, ...

Inter - Sanchez sarebbe ad un passo : anche Lukaku lo avrebbe convinto al trasferimento : L'Inter è molto attiva sul fronte mercato visto che alla fine della sessione estiva mancano due settimane. I nerazzurri devono chiudere almeno tre operazioni in entrata senza contare quelle in uscita. In particolar modo c'è la necessità di regalare un attaccante ad Antonio Conte, soprattutto dopo che è sfumata definitivamente la pista che portava a Edin Dzeko che ha deciso di rinnovare il proprio contratto con la Roma per altri tre anni (fino a ...

Inter - Icardi potrebbe finire al Napoli : sarebbe pronta un'offerta da 65 milioni : Il 24 agosto alle ore 18:00 inizierà ufficialmente la Serie A, con la Juventus che alla prima giornata giocherà a Parma, poi nella seconda giornata è previsto lo sconto fra i bianconeri ed il Napoli e vi è già molta curiosità per la sfida tra due delle squadre favorite nella lotta-scudetto. A proposito di Napoli, la società campana sarebbe alla ricerca di una grande punta che possa finalizzare il gioco promosso dal tecnico Ancelotti, e dopo il ...

Trump conferma l’Interesse per l’acquisto della Groenlandia : sarebbe un “grande affare immobiliare” : Il presidente USA Donald Trump ha confermato il suo interesse per l’acquisto della Groenlandia, affermando che l’operazione sarebbe un “grande affare immobiliare“. Sky News riporta che il tycoon ha dichiarato che sta “guardando” a questa possibilità perché “per gli Stati Uniti sarebbe bello strategicamente“, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sulle recenti indiscrezioni di stampa. Perché ...

Il M5S chiude a Salvini : “Non è un Interlocutore credibile”. La replica : “Governo degli sconfitti sarebbe truffa” : Nella villa di Grillo a Marina di Bibbona arrivano Di Maio, Casaleggio, Fico, Di Battista: "Rottura e giravolte, ha perso credibilità. Il movimento sarà al fianco di Conte il 20 nell'Aula del Senato"