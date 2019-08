Inter | la Juventus non si arrende | i bianconeri preparerebbero un nuovo assalto a Icardi

Sorteggi Champions League 2019-2020 : le possibili avversarie di Juventus - Napoli - Inter ed Atalanta. I gironi ideali e quelli da evitare : Giovedì 29 agosto si svolgerà il Sorteggio della fase a gironi della Champions League 2019-2020 di calcio, al Grimaldi Forum di Montecarlo verrà effettuata l’estrazione che definirà la composizione degli otto gruppi della massima competizione continentale per importanza. Le 32 migliori squadre del Vecchio Continente si sono date appuntamento nel Principato e sono desiderose di conoscere le avversarie che si troveranno di fronte nella prima ...

Inter e Juventus - potrebbe sbloccarsi Icardi per Dybala : possibile contatto tra i due club : Prove di disgelo tra Inter e Juventus in vista degli ultimi giorni di calciomercato. Le due società hanno sicuramente caratterizzato questa sessione estiva, in particolar modo per la rivalità tra Giuseppe Marotta e Fabio Paratici e l'affare Romelu Lukaku. I nerazzurri hanno battuto la concorrenza dei bianconeri, portando il belga a casa per 65 milioni di euro più bonus, anche grazie al rifiuto di Paulo Dybala a trasferirsi al Manchester United. ...

Icardi alla Juventus e Dybala all'Inter - "contatto tra Paratici e Marotta". La variabile : La Juventus, sempre alle prese con gli esuberi, tiene ancora viva la speranza di portare Mauro Icardi sotto la Mole. La Gazzetta dello Sport riporta un contatto tra i ds Paratici e Marotta: secondo il quotidiano sportivo, ad oggi la Juve per Maurito può offrire al massimo 35 milioni di euro e il car

Inter-Juventus - telefonata tra Paratici e Marotta : sul piatto lo scambio che coinvolge Icardi e Dybala : I dirigenti di Inter e Juventus si sono sentiti telefonicamente nei giorni scorsi per discutere dell’eventuale scambio tra Dybala e Icardi, senza però fissare alcun appuntamento E’ cominciata l’ultima settimana di mercato, quella che farà calare il sipario sulla sessione estiva. Tanti i nomi sul tavolo ancora da piazzare, con profili pesanti che potrebbero spostarsi da una squadra all’altra proprio in questi ultimi ...

Inter - la Juventus avrebbe aperto al possibile scambio tra Icardi e Dybala : Inter e Juventus ancora protagoniste nell'ultima settimana di calciomercato. I nerazzurri devono fare ancora alcuni ritocchi per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Antonio Conte, mentre i bianconeri hanno l'esigenza di vendere per abbassare i costi eccessivi e vista la grande abbondanza di giocatori a disposizione di Maurizio Sarri. E gli Interessi di entrambe le società potrebbero intrecciarsi in questi ultimi giorni, cercando di ...

Dall'Argentina - Clarin : Juventus - Bentancur Interesserebbe al Barcellona : A tenere banco in questi ultimi giorni di agosto è sicuramente il calciomercato, considerando che la chiusura è prevista per il 2 settembre. Di recente il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici è stato a Barcellona per discutere con la dirigenza catalana su eventuali scambi fra giocatori: su tutti quello di Mandzukic e Miranda, con il croato che si trasferirebbe in blaugrana e il terzino sinistro a Torino. Si sarebbe parlato anche di ...

Calciomercato 26 agosto : Icardi-Juventus - tutta la verità. Milan - spunta James Rodriguez. Inter-Sanchez - si farà! : Calciomercato 26 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi lunedì 26 agosto. JUVENTUS– Paratici proverà a tentare l’affondo per Icardi, anche se la sensazione è che tutto potrebbe dipendere dalla volontà di Dybala. Paratici potrebbe tentare l’affondo per il centravanti nerazzurro solamente in caso di addio all’attuale numero 10. Dybala potrebbe aprire al PSG, ma […] L'articolo Calciomercato 26 agosto: ...

Wanda Nara : «Mauro (Icardi) vuole rimanere all’Inter. Non andrebbe nemmeno alla Juventus» : Ospite fissa della trasmissione tv Tiki Taka, Wanda Nara ha ovviamente parlato del futuro di Icardi. Wanda Nara ha detto in maniera piuttosto chiara che Mauro Icardi non ha mai voluto lasciare l’Inter. «Io ho sempre lavorato perché sono una professionista. Ma Mauro non vuole lasciare l’Inter. Non ha mai voluto lasciare l’Inter. Non c’entra la casa nuova. Se dovesse arrivare oggi un’offerta della Juventus, lui non ...

Calciomercato 22 agosto : Inter-Icardi - oggi si decide. Juventus - riecco Chiesa. Roma-Rugani - è fatta. Fiorentina su Berardi : Calciomercato 22 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi giovedì 22 agosto. INTER– oggi si deciderà il futuro di Icardi. L’attaccante preme per vestire la maglia della Juventus o per restare all’Inter. Tutto dipenderà dalla possibilità dei bianconeri di fiondarsi con forte decisione sul giocatore e dalle intenzioni del diretto interessato. No secco al Napoli: […] L'articolo Calciomercato 22 agosto: Inter-Icardi, oggi si ...

LIVE Parma-Juventus 0-1 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : bianconeri in vantaggio all’Intervallo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.51 La Juventus termina il primo tempo in vantaggio per 1-0 allo Stadio Tardini contro un Parma caparbio e sin subito pronto a lottare. La Vecchia Signora ha sbloccato il match con Chiellini, per poi dominare nella zona di campo avversaria per lunghi tratti, trovando il raddoppio con Ronaldo, salvo vedersi annullare il gol dal Var. FINE PRIMO TEMPO 48′ Tante interruzioni ...

VIDEO Cristiano Ronaldo - gol annullato in Parma-Juventus : fuorigioco millimetrico - Interviene il VAR : Cristiano Ronaldo ha segnato il primo gol stagionale in chiusura del primo tempo di Parma-Juventus ma la rete siglata da CR7 non è stata convalidata, annullata dal VAR per un fuorigioco davvero millimetrico che ha impedito al fuoriclasse portoghese di festeggiare. L’attaccante aveva messo a segno il doppio vantaggio (0-2) per i bianconeri che invece si sono dovuti accontentare di andare negli spogliatoi sullo 0-1 grazie a Giorgio ...

Icardi-Juventus - l’Inter fissa il prezzo : bianconeri spiazzati : ICARDI – JUVENTUS: L’Inter fissa il prezzo per Mauro Icardi. La strategia del club nerazzurro è chiarissima: l’obiettivo è evitare che il bomber argentino finisca alla Juventus, ma nel caso in cui questa fosse l’unica opzione possibile ricavare il massimo, chiedendo ai bianconeri una cifra maggiore. A riferirlo Sky, secondo cui- per la Juve -Icardi […] More

Si alza il sipario sulla nuova Serie A. Iniziano bene Juventus - Napoli e Inter - tutte favorite su Sisal Matchpoint : L’attesa è finita, manca ormai pochissimo al fischio d’inizio della nuova Serie A e saranno i campioni d’Italia della Juventus a tenere a battesimo la nuova stagione. Anche quest’anno, i bianconeri si presentano come la squadra da battere, nonostante la rivoluzione in panchina con l’arrivo di Maurizio Sarri. La prima della Juventus è la trasferta al Tardini contro un Parma che punta a ripetere la buona stagione passata ma l’inizio è tutto ...

Inter - guerra tra Marotta e la Juventus : Icardi starebbe insistendo per andare a Torino : Il tormentone Mauro Icardi non sembra voler conoscere la parola fine. Il centravanti argentino ha rifiutato le offerte arrivate da Monaco, Arsenal e Roma fino ad ora, mettendo in stand by il Napoli che attende una risposta definitiva entro domenica per poi virare, eventualmente su Fernando Llorente. L'attaccante è fuori dal progetto e l'Inter è pronta ad ascoltare qualunque proposta, ma solo in base alle proprie condizioni. Il giocatore, però, ...