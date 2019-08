Groupe PSA | tutte le auto già omologate e in vendita sulla nuova norma EURO 6

Groupe PSA : anche a luglio prosegue la crescita : Dopo aver chiuso il primo semestre con una quota di mercato record, anche a luglio Groupe PSA conferma la tendenza in forte e costante crescita . Infatti, PSA ha immatricolato in Italia 27.015 vetture e veicoli commerciali dei marchi Citroën, DS Automobiles, Opel e Peugeot, pari a una quota del 16,2%, guadagnando oltre 1,8 punti percentuali […] L'articolo Groupe PSA: anche a luglio prosegue la crescita sembra essere il primo su ...

Groupe PSA e VINCI : nuovo step per la guida autonoma : L’11 luglio VINCI Autoroutes e Groupe PSA hanno approfondito le sperimentazioni della guida autonoma per valutare le capacità del veicolo di guidare autonomamente a velocità di crociera e di superare in modo autonomo la barriera del pedaggio. Due nuove situazioni di guida complesse in totale autonomia sono state testate in condizioni di traffico reali sulla […] L'articolo Groupe PSA e VINCI: nuovo step per la guida autonoma sembra essere ...