Dalla fisica quantistica un nuovo metodo per misurare l’Universo

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Pubblicato sulla rivista della American Physical Society uno studio teorico tutto italiano che apre nuove prospettive per la messa a punto di dispositivi in grado di, come gli interferometri capaci di rilevare fluttuazioni dello spazio-tempo legate a onde gravitazionali in arrivo. Ne sono autori Marilù Chiofalo, professoressa didella materia all’Università di Pisa, e il suo dottorando Leonardo Lucchesi, che ne ha fatto l’oggetto della sua tesi di laurea magistrale. Lo studio uscito sulla “Physical Review Letters” si intitola “Many-Body Entanglement in Short-Range Interacting Fermi Gases for Metrology”. Al centro della ricerca “made in Pisa” ci sono i fermioni, le particelle quantistiche così chiamate in onore di Enrico Fermi. Come tutte le particelle quantistiche, a ogni fermione è associata un’onda di probabilità di essere in un certo spazio ad un dato ...

