Cammello in spiaggia alla festa dei Vip di Forte dei Marmi | gli animalisti chiedono

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 28 agosto 2019) “In merito a quanto accaduto al Bagno Maitò dideinei giorni scorsi dove durante unavip a cui hanno partecipato molte persone, tra cui la conduttrice e show girl Antonella Mosetti, è stato portato sullaunche come hanno scritto i giornali era “bardato a”, fatto questo che ha indotto il sindaco dideia introdurre il divieto di portare animali in“. E’ quanto si legge in una nota di AIDAA che prosegue “l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha annunciato l’invio di un espostoprocura della repubblica di Lucca competente per territorio per chiedere di indagare su quanto accaduto ed in particolare sul possibile fatto che l’animale usato in quell’occasione sia stato sottoposto ad eventuali maltrattamenti sia da parte del proprietario che da parte ...

