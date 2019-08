Maltempo a Madrid | auto e cassonetti trascinati e portati via dai fiumi d’acqua | le

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2019)e le aree circostanti si stanno riprendendo dopo che forti piogge e grandinate hanno colpito la zona, ieri, allagando molte strade e provocando caos nei trasporti. I video, diffusi dai cittadini, soprattutto ad Arganda del Rey, a sud-est della capitale spagnola, mostranodella spazzaturavia dalla corrente deid’acqua che si sono creati lungo le strade. La tempesta intermittente ha causato ritardi nei voli, allagamenti di tunnel e parcheggi e interruzioni dei servizi della metropolitana. L’agenzia meteorologica spagnola afferma di aver registrato oltre 9 mila fulmini in sei ore. Le piogge oggi si sono spostate sulla costa orientale iberica e sulle isole Baleari del Mediterraneo, come Maiorca. L'articolovia daid’acqua: le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano.

