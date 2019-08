Guerre magiche e amori cortesi nella Brocelandia di Merlino e Artù

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 27 agosto 2019) Alessandro Gnocchi Il romanzo «Il mago M.» di René Barjavel riscrive con garbo e ironia il ciclo bretone Ci sono luoghi magici dove cambia la nostra percezione del tempo e della evoluzione umana. La Bretagna è tra questi. Paimpont è il punto di partenza per esplorare la foresta dialla ricerca di mago. Si incontrano, camminando per sentieri immersi nel verde, i luoghi leggendari del ciclo bretone. Lo Specchio delle Fate, un laghetto con le acque immobili. La sorgente dell'eterna giovinezza, dove si ritemprava Lancillotto. La fonte di Barenton, dovevide per la prima volta Viviana, e poi luogo dei loro incontri. La tomba di, ancora oggi meta di pagani e hippies, che lasciano ex voto al mago. Il lago di Viviana, davanti al castello di Comper: quidonò alla sua innamorata un castello di cristallo sotto l'acqua e qui Viviana si prese ...

