All Together Now | Michelle Hunziker e J-Ax confermano la seconda stagione in

All Together Now torna per il secondo anno - Michelle e J-Ax festeggiano : All Together Now confermata la seconda stagione, J-Ax e Michelle Hunziker festeggiano su Instagram Tante novità ci regalerà la nuova programmazione di Mediaset, oltre i nuovi format come Amici Vip, ci saranno anche tante conferme. Una di queste è All Together Now, la gara musicale che vede i partecipanti davanti ad un muro di 100 […]