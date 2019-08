Un’enorme isola di pomice si sta spostando nell’Oceano Pacifico

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 26 agosto 2019) Una massa di rocce vulcaniche, una vera e propriadiche si estende per oltre 150 km quadrati (quanto 20.000 campi da calcio), si staattraverso l’Oceano. Avvistata per la prima volta dai marinai australiani all’inizio del mese, per gli scienziati proviene probabilmente da un vulcano sottomarino vicino a Tonga la cui ultima eruzione risale intorno al 7 agosto scorso. La, infatti – una roccia leggera e ricca di bolle che, quindi, galleggia nell’acqua – si forma quando la lava subisce un rapido raffreddamento. Evento eccezionale? No. Secondo Scott Bryan, geologo della Queensland University of Technology (Qut), in Australia, che sta lavorando sui campioni, masse didi questo genere si possono avvistare anche ogni 5 anni. “È un fenomeno già segnalato nel tempo“, dice alla Bbc aggiungendo che “al ...

