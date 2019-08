Trattativa in salita M5S-PdNessun incontro tra capigruppo

Fonte : affaritaliani

(Di lunedì 26 agosto 2019) Formalmente il no di Zingaretti ad un Conte bis resta, ma non si tratterebbe piu' di una posizione granitica. Quel no potrebbe trasformarsi in un si' se arrivassero dei segnali di discontinuita' dal Movimento 5 stelle sulla composizione del governo. Ovvero se M5s cambiasse alcuni 'interpreti' che hanno governato con la Lega cadrebbe il veto Segui su affaritaliani.it

giannettimarco : RT @ItaliaOggi: Crisi, trattativa M5s-Pd in salita. E' scontro sul nome di Conte. Oggi nessun incontro tra i capigruppo - ItaliaOggi : Crisi, trattativa M5s-Pd in salita. E' scontro sul nome di Conte. Oggi nessun incontro tra i capigruppo… - ernesto_casara : RT @ItaliaOggi: Crisi, trattativa M5s-Pd in salita. E' scontro sul nome di Conte. Oggi nessun incontro tra i due leader -